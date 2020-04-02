2020-04-02T19:00:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Одна на весь город: медики рассказали о капсуле, в которой перевозят зараженных коронавирусом

В Новосибирске уже 10 человек с подтвержденным диагнозом, для их транспортировки медики используют капсулу «Био баг». Что это и как она работает?
Анна ПАШАГИНА
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Эта капсула в Новосибирске единственная.Эта капсула в Новосибирске единственная.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Врачи «Скорой медицинской помощи» показали капсулу, в которой перевозят людей с коронавирусом. Именно она помогает медикам не допустить распространения болезни на нашей территории. Врачи при такой транспортировке одеваются серьезно: маски, перчатки, защитные костюмы… Корреспонденты КП-Новосибирск своими глазами увидели специальную капсулу и узнали, как она работает.

Сергей Альтенгоф - врач - анестезиолог-реаниматолог на Ленинской подстанции скорой медицинской помощи. Уже 13 лет он спасает сибирякам жизнь. С появлением в городе коронавирусной инфекции к работе Сергея добавился еще один пункт - перевозка зараженных.

Ее обрабатывают как внутри, так и снаружи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ее обрабатывают как внутри, так и снаружи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Это единственное, что изменилось в моей работе. Я перевожу больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в специальной капсуле «Био баг» в инфекционный стационар. В остальном в экстренной медицине ничего не поменялось, - рассказал Сергей.

Мужчина признается честно: всегда испытывает опасения при контакте с коронавирусным больным. Успокаивают индивидуальные средства защиты. Для врачей предусмотрены инфекционные костюмы - рубашка, штаны, халат, шлем, респиратор и перчатки.

К капсуле можно подключить кислород. Фото: Алена МАРТЫНОВА

К капсуле можно подключить кислород.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пациента погружают в капсулу сами врачи, которые одеты в спецкостюмы. На каждый выезд - новый комплект. Использованную одежду утилизируют в инфекционной больнице.

Капсула находится на Ленинской подстанции скорой помощи в отдельной комнате. Она представляет собой длинный горизонтальный герметичный бокс, который можно переносить. Такая капсула на весь Новосибирск одна.

- Капсула в городе единственная и находится у нас, - говорит Ирина Пахланкова, исполняющая обязанности старшего фельдшера. - Материал многоразовый, поэтому обрабатывается после каждого больного. Здесь есть специальные отверстия, куда зараженному могут подключить кислород, поставить капельницу. Для этого есть специальные перчатки, которые находятся внутри капсулы.

Кареты «Скорой помощи» также проходят обработку после перевозки больного с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кареты «Скорой помощи» также проходят обработку после перевозки больного с коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

После эвакуации пациента в больницу капсулу отправляют в бокс на обработку, карету «Скорой помощи» тоже обязательно дезинфицируют с помощью специального раствора.

- Больного врачи перевозят только с включенными в машине бак-лампами, - отмечает фельдшер.

Врачи надеются, что скоро вспышки коронавируса прекратятся и капсулу вновь уберут на хранение.

В Новосибирске показали единственную капсулу для транспортировки больных коронавирусом.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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