Пока лечат только «своих»: показываем госпиталь, который построили военные в Новосибирске

В Новосибирске за рекордные сроки - 56 дней - был построен и сдан инфекционный госпиталь. Силы на его возведение были брошены Министерством обороны. Здание оборудовано необходимой медтехникой, уже функционирует, здесь лечат людей. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали на месте и увидели, как устроена современная инфекционка.

Отдельные входы в реанимационные боксы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня в военном госпитале находятся 22 человека с подозрением и уже подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В медцентре 20 аппаратов ИВЛ (в каждой реанимационной палате), компьютерный томограф, рентген, УЗИ и другое оборудование для диагностических исследований.

Есть собственный пункт дезинфекции транспорта.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ранее некоторые новосибирские СМИ писали, что госпиталь недостроен и не принимает гражданских лиц. Сотрудники медицинского учреждения это опровергают, показывая палаты с пациентами. Но гражданских среди больных нет - пока здесь только люди, которые так или иначе относятся к Министерству обороны РФ. Госпиталь готов принимать гражданских и будет это делать, если необходимость возникнет. Но пока из регионального минздрава за помощью не обращались - справляются своими силами.

Госпиталь готов не только снаружи, но и внутри.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У нас организовано взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области. Если потребуется, мы выделим необходимый коечный фонд для лечения гражданских лиц. В любом случае, если врачи направят к нам гражданского, мы будем его лечить, - уверяет начальник 425-го военного госпиталя полковник медицинской службы Алексей Усов. Сейчас штаб укомплектован на 100% - всего 40 врачей, они прошли подготовку по лечению коронавирусной инфекции. Меры безопасности, которые используются в госпитале, начинают применять еще за воротами. Чтобы попасть внутрь, сотрудники используют специальные карты либо входят по звонку домофона. Вход строго в масках и бахилах. Площадка перед госпиталем пустая - кажется, что здесь никого нет, но на самом деле работа идет, просто разгуливать вокруг центра не разрешается.

Вот так выглядит реанимационный бокс внутри. Чуть правее от окна - дверь. Через нее зараженных пациентов будут заводить и выводить.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В реанимационный бокс пациент с коронавирусом попадает только с улицы. Большинство из них даже не знают, как выглядит больница внутри. Заболевший все время проводит в палате. А после выписки также сразу выходит на улицу. Принцип такой: одна палата - одна кровать. Койка суперфункциональная. При помощи пульта управления можно приподнять голову или ноги. - Поднятие головного конца необходимо для облегчения дыхания пациента. Процесс выздоровления идет быстрее. Чтобы избежать пролежней, можно также при помощи пульта согнуть ноги в коленях, - говорит старший ординатор отделения реанимации Сергей Житомерский. Рядом с кроватью - аппарат ИВЛ, и если пациент не нуждается в искусственной вентиляции легких, но при этом ему не хватает воздуха, он может сам провести кислородную терапию. Две трубочки прикладываются к носу, а из них поступает чистый кислород. Все оборудование отечественного производства.

Некоторые палаты пустые.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Врачи следят за тяжелыми пациентами круглосуточно, но удаленно. Делать это позволяет современная система. В реанимационной палате установлен монитор, который показывает давление, насыщение кислородом легких и пульс пациента. Эти же цифры отображаются в компьютере у врача, который в это время сидит в коридоре. Например, если пульс начинает падать, система извещает об этом и врач спешит на помощь. Также в каждой палате есть видеокамера. К счастью, сегодня в военном госпитале все реанимационные палаты пусты.

Кабинет рентгенологии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как и в остальных больницах, рентгеновское помещение делится на два кабинета. В одном - сидит врач, в другом - делают снимок. На этом рентген-аппарате можно сделать снимок как вертикально, так и горизонтально. Стол и стойка - мобильны. Под столом - своего рода «педали», при нажатии на них стол начинает двигаться, его можно установить в нужном положении. - Раньше снимки приходилось проявлять, а это дополнительная затрата времени. Теперь все в цифровом режиме: информация поступает на компьютер, снимок можно сразу распечатать, - объясняет начальник рентгеновского отделения подполковник медицинской службы Евгений Олексов.

Кабинет, где делают КТ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Есть в госпитале и свой компьютерный томограф, благодаря которому увидеть пневмонию врачам проще. Черный цвет на снимке - это здоровая ткань легких, а если появляется белый - это означает, что в организме происходят неблагоприятные изменения.

Легкие с коронавирусной пневмонией. Врачи говорят, что эти легкие поражены на 75%. Такой снимок и делает КТ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Красной зоной» называют место, где лежат уже зараженные коронавирусом или те, у кого есть подозрения. Вход - строго в специальных костюмах. Защита состоит из комбинезона, перчаток, маски и шлейфа для лица или очков. Последний нужен для того, чтобы человек не прикасался к лицу, а слюна больного случайно не попала на слизистые врача. В перчатки заправляются рукава комбинезона. Основное правило - вся кожа должна быть прикрыта. К слову, одеться во все это обмундирование несложно. Труднее снять с себя всю защиту, не касаясь кожи перчатками.

Корреспондентов проводят в «красную зону».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заходим. Дверь. Коридор. Еще дверь. Снова коридор. Открываем еще одну дверь - и мы на месте.

Тут все так выглядят.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первое, что бросается в глаза, - закрытые окна жалюзи. За этими окнами лежат инфицированные. Мертвая тишина. Абсолютно все пациенты лежат на кроватях, большинство из них спят.

Некоторые палаты пустые.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В палате по два человека. Отодвигаем жалюзи. Через окно видно двух молодых парней, на вид им лет по 20. Оба отдыхают. Один заметил корреспондентов и залез под одеяло с головой. Картина тоскливая.

Пациентам не до журналистов - отворачиваются.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этих комнатках оборудована палатная связь: пациент может вызвать медсестру, не выходя в коридор.

Наш собеседник готовится к выписке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Нам разрешают зайти в одну из палат с зараженными. Здесь лежат двое мужчин. Оба в масках.

Врачи и таблетки - хорошо, но с верой легче.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сергей Васильевич - так зовут одного из пациентов - лежит в госпитале с 25 мая. Говорит, признаков болезни сначала не было никаких. Ни температуры, ни хрипов. Давление было в норме. Самоизоляцию соблюдал, ходил в маске. И только снимок показал наличие пневмонии, а КТ - что она еще и двусторонняя. - Лучше, конечно, вообще не болеть, но жаловаться мне не на что. Врачи меня почти вылечили, готовлюсь к выписке. Скоро увижусь со своей семьей, - надеется Сергей.

Пока в госпитале занято не много мест. Хочется надеяться, что больных в городе не станет больше.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед выходом из «красной зоны» на чистую территорию врач опрыскивает дезинфицирующим раствором полностью весь защитный костюм и даже оборудование. Вся спецодежда без исключения утилизируется.

Ранее, в рекордно короткие сроки, в рамках выполнения государственной задачи Минобороны России завершило строительство и сдало в эксплуатацию 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны. На сегодняшний день общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России – 474 человек.

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