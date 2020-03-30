2020-03-30T22:18:48+03:00
Общество

«Попробуйте спать на этих скамейках!»: около полусотни киргизов застряли в новосибирском аэропорту из-за коронавируса

В «Толмачево» уже четверо суток ждут самолета на Бишкек иностранцы, но все рейсы туда отменены по решению Кыргызстана
Анна ПАШАГИНА
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Иностранцы спят в зале ожидания.Иностранцы спят в зале ожидания.Фото: Анна ПАШАГИНА
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В международном терминале новосибирского аэропорта «Толмачево» уже четверо суток ночуют граждане Киргизии, они не могут улететь к себе на родину из-за отменных авиарейсов. Некоторые из отчаявшихся иностранцев объявили голодовку, считая, что их правительство ничего не делает: «Оно нас бросило в России, нас не пускают домой», — шумят мигранты. Корреспондент КП-Новосибирск пообщался с пассажирами, которые так и не увидели своего самолета.

Ирина Степкичева прилетела в Новосибирск из Бишкека две недели назад. Приезжала в больницу на обследование.

— К тому же у меня здесь, в Новосибирске, живут дочь и внучка, я остановилась у них. Билеты сразу оплатила туда и обратно — 21 марта должна была вылететь к себе на родину — в Кыргызстан, — рассказала КП-Новосибирск Ирина.

21 марта, когда мир уже сотрясали новости об эпидемии коронавируса, женщина решила перестраховаться и позвонила в аэропорт, чтобы узнать, что с авиасообщением между странами.

— Сказали, что мой рейс отменен. Мол, им разрешили только один рейс в неделю отправлять в Киргизию. Ближайший самолет якобы будет 27 марта, предложили поменять билеты на эту дату. Ну что делать? Я согласилась, — продолжает Ирина.

В «Толмачево» людям выдали маски и воду. Фото: Анна ПАШАГИНА

В «Толмачево» людям выдали маски и воду.Фото: Анна ПАШАГИНА

27 марта женщина позвонила в «Толмачево», по телефону ее успокаивали: «Все нормально, вы сможете улететь». Ирина даже прошла электронную регистрацию. Но уже в самом аэропорту ее ждал неприятный сюрприз. Правительство Киргизии выпустило постановление, что закрывает воздушное пространство, не принимает самолеты из других стран.«Вы никуда не полетите», - сказали ей.

— Мы стояли, как дураки, и хлопали глазами. Мы не понимали, что делать дальше? В аэропорту только руками развели, как тут помочь? Это решение не России, это решение нашей страны... А мне что делать? Я и выбрала остаться и ждать, пока самолет не подадут, — говорит женщина. С ней мы встретились в аэропорту вечером 30 марта, то есть шли четвертые сутки, как она живет на чемоданах.

Таких, как Ирина, в «Толмачево» по данным аэропорта не больше полусотни человек. Сама Ирина называют другую цифру - 110 пассажиов. С 27 марта они ночуют на стульях в зале ожидания. Аэропорт пошел навстречу беременным и женщинам с детьми: им предоставили комнаты матери и ребенка. А вот мужчином приходится жить в спартанских условиях.

Также всем пассажирам выдали медицинские маски и воду. Помощь пришла и от земляков: киргизы, которые работают поблизости, стали подкармливать людей. А дипоматы пытаются их уговорить разойтись, не накалять обстановку. Тем более, той же Ирине - есть, к кому идти, где ночевать - в Новосибирске живут родственники.

— 28 марта к нам приходил консул. Начал говорить, что во всем мире тяжелое положение, нам нужно в него войти. Меня аж трясти начало. Я ему сказала прямым текстом — приезжайте и попробуйте спать с нами на этих скамейках, — говорит женщина. — Я на сайте авиакомпании прочитала, что все рейсы в Бишкек прекращены до 30 апреля. Это что нам месяц тут жить? Поэтому я решила объявить голодовку. Это продлится до тех пор, пока нас не вывезут в Киргизию, я хочу домой! - не преклонна Ирина.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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