Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 30 марта 2020 года: стало известно о девятом заболевшем
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 30 марта 2020 года снова увеличилось: об этом рассказали в оперативном штабе. Опасную болезнь за минувшие сутки диагностировали у еще одного человека.
- В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 10.00 находятся 56 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, - добавляют в оперштабе.
Напомним, 29 марта стало известно о том, что сибирячка привезла заразу из ОАЭ: она стала восьмой жительницей региона, заразившейся коронавирусом. А за день до этого, 28 марта, впервые диагноз был поставлен женщине, которая не была за границей: дона заразилась от своей мамы, вернувшейся из Великобритании.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
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