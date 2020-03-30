2020-03-30T13:14:15+03:00
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 30 марта 2020 года: стало известно о девятом заболевшем

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 30 марта 2020 года увеличилось за сутки
Татьяна СОЛОВОВА
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Медики оказывают заболевшим всю необходимую помощь.Медики оказывают заболевшим всю необходимую помощь.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 30 марта 2020 года снова увеличилось: об этом рассказали в оперативном штабе. Опасную болезнь за минувшие сутки диагностировали у еще одного человека.

- В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 10.00 находятся 56 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, - добавляют в оперштабе.

Напомним, 29 марта стало известно о том, что сибирячка привезла заразу из ОАЭ: она стала восьмой жительницей региона, заразившейся коронавирусом. А за день до этого, 28 марта, впервые диагноз был поставлен женщине, которая не была за границей: дона заразилась от своей мамы, вернувшейся из Великобритании.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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