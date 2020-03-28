2020-03-28T08:53:44+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 28 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 28 марта 2020 года увеличилось до семи
Ульяна ДЖАНКОВА
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Еще у двоих женщин диагностировали коронавирус.Еще у двоих женщин диагностировали коронавирус.
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Оперативный штаб новосибирской области озвучил новые данные: количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 28 марта 2020 года возросло. Опасную болезнь диагностировали у еще двух человек.

— Одна пациентка — дочь женщины, которая прилетела 20 марта из Великобритании. Она встречала мать в аэропорту Новосибирска. Домой они добрались на своем автомобиле. Сутки была вместе с мамой. А на следующей день маму увезли в инфекционную больницу с признаками ОРВИ, — сообщает оперштаб.

Дочь почувствовала недомогание на следующий день. Она сразу обратилась за помощью. Ее также госпитализировали, 23 марта.

Вторая пациентка 20 марта вернулась из Таиланда рейсом 5702 авиакомпании «S7».

Спустя три дня поняла, что простыла. Уже в инфекционной больнице у нее взяли анализы. От госпитализации она отказалась и уехала домой, а 27 марта подтвердился диагноз коронавируса.

Всего этим рейсом летело 165 человек. Как сообщает оперштаб, они взяты на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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