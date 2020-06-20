Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: лучшие фото и видео

Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске прошла в необычных условиях. Из-за эпидемии коронавируса в городе продолжает действовать режим самоизоляции, поэтому 20 июня впервые на передвижениями техники зрители могли наблюдать только их окошек. Публикуем лучшие фото и видео с репетиции.

Такой вид открывается с высоты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Нашему фотографу удалось побывать в самом «сердце» парада: а точнее, пролететь на вертолете, участвующем в самом торжественном полете.

Внутри вертолета: за штурвал нас, конечно, не пустили.Фото: Алена МАРТЫНОВА

К слову, пусть и репетиция, и сам Парад Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске, и репетиция в этот раз пройдут без зрителей, наш город - один из трех, где такие парады все же решили провести.

Вертолеты Ми-8АМТШ-В.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главными в воздушной части торжества станут штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В - одни из самых востребованных у военных. Они используются в самых разных климатических условиях и во многих странах, и многие летчики уверены, что лучше их ничего не придумали.

Вид на «Глобус».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вы только посмотрите, какие невероятные виды Новосибирска открываются благодаря им. В кадре, наверное, все узнали «Глобус».

Вертолет Ми-24.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А это второй участник парада - ударный вертолет Ми-24. Это - боевой вертолет, который участвовал в военных действиях в Чечне, Афганистане.

Истребитель МиГ-31.Фото: Алена МАРТЫНОВА

И еще одна гордость военной авиации - МиГ-31. Это уже мощный истребитель, который защищает нашу страну.

Полковник Сергей Барыкин.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Летчики, которые участвуют в параде, признаются, что волнуются перед торжеством.

- Это - огромная ответственность: юбилей, 75 лет Победы, и очень почетно выполнять такой полет, - рассказал командир 337 отдельного вертолетного полка, полковник Сергей Барыкин. - Захватывает дух, когда пролетаешь над Парадом, видишь расчеты, всю мощь вооруженных сил, конечно, возникает чувство гордости за армии.

Вид из иллюминатора.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время полета военную технику на площади Ленина снять с высоты не удалось, но зато мы застали колонну на улице Станционной.

Военная техника на улице Станционной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, в Параде Победы будут участвовать боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексами «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1»

Колонна военной техники после репетиции.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А еще - бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР, боевые машины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Нона-СВК», комплексами БпЛА «Орлан-10» и другой техникой.

В Параде Победы будут задействованы более 50 единиц техники.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего по улицам Новосибирска проедут более 50 единиц военной техники. КП-Новосибирск обязательно будет вести трансляцию: до встречи на Параде Победы!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786022" frameborder="0"></iframe> Полет на вертолете, участвующем в репетиции Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске.

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