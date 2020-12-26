В Новосибирске в 30-градусный мороз Деды Морозы и Снегурочки устроили забег закаленных. Около 20 человек пробежали полтора километра по проспекту Карла Маркса от площади Лыщинского до памятника Александру Покрышкину, по пути раздавая прохожим конфеты. Как им удалось избежать обморожения и зачем взяли с собой детей — в нашем репортаже.Утром термометр показывал -35 °С. В такую погоду выход на улицу — как выход в открытый космос. Кутаешься в несколько теплых слоев, чтобы мороз не покусал.Когда на улице появились бегущие Деды Морозы в красных трусах, прохожие бесстрашно снимали варежки, чтобы заснять на смартфоны это зрелище.Между тем, этой традиции устраивать новогодний забег уже 10 лет. Раньше его организовывала Федерация холодового плавания «Полярные дельфины», а потом подхватил эстафету мультиклуб «Спектр».— Бег в -30 °С — это ничего приятного, — пояснил КП-Новосибирск Вячеслав Горюнов, руководитель мультиклуба «Спектр». — Не страшно, но начинаются проблемы с побелением кожи, которые сложно контролировать. Ты сам не замечаешь — товарищи говорят. Чаще всего страдают нос и уши. Руки и ноги должны быть в тепле — варежки, теплые носки, головной убор обязательно. Кто-то наколенники надевает, поскольку на морозе колени быстрее всего замерзают. Многие заклеивают нос, щеки и соски специальным пластырем тейпом, чтобы не обморозить и не обветрить.Девушки в таких случаях обычно надевают костюм Снегурочки. В основном, парни более раздетые — возможно, из-за того, что у мужчин лучше терморегуляция, и им проще с холодом справляться. Опытные в таких делах предусмотрительно заклеили соски тейпом.— Сильно не мерзли, поскольку мы все равно бежим, двигаемся, кровь хорошо циркулирует. В этом забеге принимают участие не только моржи со стажем, но и новички, которые только начали закаляться, — рассказал Вячеслав Горюнов. — Главное, чувствовать, что ты действительно можешь побежать по холоду, а не для того, чтобы покрасоваться. В основном, люди бегут в мороз, чтобы понять свои ощущения в таких экстремальных условиях.Удивительно, но в таком экстремальном забеге принимали участие даже маленькие дети. Анна и Иван Азаровы бежали со своими детьми за спиной. На маме ехал двухгодовалый Юра, а на папе — четырехлетний Костя.— Мы каждый год ходим в предновогоднюю прорубь — еще со студенчества, а до забега первый раз доехали, все было лень из Академа ехать, — поделилась Анна. — Дети с нами, потому что мы везде их с собой берем — они даже под Белуху с нами ходили. Регулярно выбираемся куда-нибудь, дети в рюкзаках. На прошлых выходных в лыжный поход так ходили. Очень удобно!Поначалу у Анны Азаровой побелел нос, но она потерла его ладошкой — и он отогрелся. Опасность миновала.В отличие от своих друзей, морж со стажем Алексей Моисеев облачился в теплый костюм Снеговика.— Я уже бегал в -30 °С. Знаю, что это такое! — парировал Алексей в ответ на вопрос, почему не в трусах.Кстати, группу бегунов сопровождала машина. И если кто-то сильно замерз — можно было запрыгнуть в теплую машину. Зачем страдать? Однако до памятника Покрышкину добежали все. Еще бы — ведь здесь традиционно все участники забега делают общее новогоднее фото.— Мы как клуб проводим такие забеги еще и для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, — отметил Вячеслав Горюнов. — Показываем на своем примере, что заниматься спортом можно в любую погоду. Большинство же думает: ой, мороз — это страшно, умереть можно. На самом деле это не так.Два месяца назад Светлана Русакова начала закаливаться — и даже уже приняла участие в фестивале холодового плавания. Оделась она на забег тепло — в костюм Снегурочки. А вот варежки решила не надевать — руки подмерзли.— С каждым забегом замечаешь какие-то недостатки: там что-то подмерзло, тут что-то подмерзло. И в следующий раз утепляешься уже лучше, — сказал Вячеслав.После забега все участники отправились в прорубь. Но сначала нужно хорошенько погреться в бане, все-таки мороз серьёзный.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru