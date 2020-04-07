Как изменился Новосибирск, когда все разошлись по домам: фото до и после коронавируса

Наш фотокорреспондент прогулялся по центру и Михайловской набережной. В любимых парках и скверах уже почти не встретишь праздно гуляющих прохожих. Театр оперы и балета, как и другие театры и развлекательные центры, закрыл свои двери до конца режима самоизоляции.

Мы сравнили фотографии, сделанные в разгар нерабочей недели, со снимками «докоронавирусного» периода. Разница большая — таким пустующим наш город бывает редко, согласитесь.

То, что на улицах так мало людей, говорит о том, что большинство осознают всю серьезность сложившейся ситуации. И это вселяет надежду — сидя дома, мы быстрее справимся с коронавирусом.

ПЕРВОМАЙСКИЙ СКВЕР

В сквере рядом с площадью Ленина обычно многолюдно. А сейчас пусто.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В выходные в Первомайском сквере никто не прогуливается.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С лабрадорами в Первомайском сквере тоже теперь не поиграешь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЦЕНТР ГОРОДА

И еще одно фото с центра города: опять же - почти нет прохожих.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Центральном парке поющий фонтан лежит под снегом и огорожен скамейками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МИХАЙЛОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

В праздничные дни и выходные на Михайловской набережной обычно собирается много народа. Но сейчас там пустынно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Трибуны на набережной не пригодятся до окончания полной самоизоляции.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МЕТРО

Подземка выглядит непривычно без сотен пассажиров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДОРОГИ