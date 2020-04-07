2020-04-07T19:07:48+03:00
Общество

Как изменился Новосибирск, когда все разошлись по домам: фото до и после коронавируса

Фотокорреспондент КП-Новосибирск прошелся по самым популярным местам у горожан: показываем, как они преобразились
Алена МАРТЫНОВА
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Гимнастки очень надеются, что с наступлением лета они возобновят свои утренние занятия на лужайке перед театром.Гимнастки очень надеются, что с наступлением лета они возобновят свои утренние занятия на лужайке перед театром.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наш фотокорреспондент прогулялся по центру и Михайловской набережной. В любимых парках и скверах уже почти не встретишь праздно гуляющих прохожих. Театр оперы и балета, как и другие театры и развлекательные центры, закрыл свои двери до конца режима самоизоляции.

Мы сравнили фотографии, сделанные в разгар нерабочей недели, со снимками «докоронавирусного» периода. Разница большая — таким пустующим наш город бывает редко, согласитесь.

То, что на улицах так мало людей, говорит о том, что большинство осознают всю серьезность сложившейся ситуации. И это вселяет надежду — сидя дома, мы быстрее справимся с коронавирусом.

ПЕРВОМАЙСКИЙ СКВЕР

В сквере рядом с площадью Ленина обычно многолюдно. А сейчас пусто. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В сквере рядом с площадью Ленина обычно многолюдно. А сейчас пусто.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В выходные в Первомайском сквере никто не прогуливается. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В выходные в Первомайском сквере никто не прогуливается.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С лабрадорами в Первомайском сквере тоже теперь не поиграешь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С лабрадорами в Первомайском сквере тоже теперь не поиграешь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЦЕНТР ГОРОДА

И еще одно фото с центра города: опять же - почти нет прохожих. Фото: Алена МАРТЫНОВА

И еще одно фото с центра города: опять же - почти нет прохожих.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Центральном парке поющий фонтан лежит под снегом и огорожен скамейками. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Центральном парке поющий фонтан лежит под снегом и огорожен скамейками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МИХАЙЛОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

В праздничные дни и выходные на Михайловской набережной обычно собирается много народа. Но сейчас там пустынно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В праздничные дни и выходные на Михайловской набережной обычно собирается много народа. Но сейчас там пустынно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Трибуны на набережной не пригодятся до окончания полной самоизоляции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Трибуны на набережной не пригодятся до окончания полной самоизоляции.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МЕТРО

Подземка выглядит непривычно без сотен пассажиров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Подземка выглядит непривычно без сотен пассажиров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДОРОГИ

Сейчас пробок нет — это одна из положительных сторон в нынешней ситуации. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас пробок нет — это одна из положительных сторон в нынешней ситуации.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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