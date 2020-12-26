Новосибирские моржи отметили наступление Нового года ярко и бодряще. Сначала они пробежали по проспекту Карла Маркса в шортах и костюмах Деда Мороза и Снегурочки на глазах у изумленных прохожих. Ведь мороз в этот день достигал от -30 до -35 градусов. Ух, вот же отчаянные! Но одного забега им оказалось мало, сразу после него моржи отправились на праздничную прорубь.Каждый год моржи из мультиклуба «Спектр» устраивают в конце декабря новогоднюю прорубь. Любители холода одеваются в костюмы, наряжают елочку, устраивают игры и фотосессии.— После такой холодовой нагрузки, как забег в раздетом виде на полтора километра, нужно температуру тела привести в норму, отогреться, чтобы не перегружать организм. Так что между забегом и прорубью была баня. А после этого можно уже в ледяную воду, — пояснил КП-Новосибирск руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.Обычно моржи мультиклуба «Спектр» купаются каждую субботу на котловане Горский. Но в этот раз из-за сильных морозов решили новогоднюю прорубь устроить на озере на Юго-Западном жилмассиве, чтобы можно было погреться в бане и без спешки искупаться, пообщаться.— На проруби обычно у нас новогодняя программа: купаемся в ледяной воде, водим хороводы вокруг елочки. Когда не сильно холодно, устраиваем игры: перетягиваем канат, устраиваем костюмированные фотосессии. Из-за больших морозов развлекательную программу пришлось немного сократить, — рассказал Вячеслав Горюнов.В то время, как люди в пляжном облачении купались в проруби, на нашем фотокорреспонденте было пять слоев одежды и массивные горные ботинки, предназначенные для полярных условий.Кстати, предварительный прогноз был более суровым: синоптики обещали, что 26 декабря ударят 40-градусные морозы. Моржи были готовы и к такому повороту.Морж с 11-летним стажем Алексей Моисеев рассказал, как восемь лет назад купался в проруби при -43 °С: без бани и теплой раздевалки.— Вот так, стоя на льду, под халатиками переодеваешься. Первый человек, который тогда нырнул в прорубь, вылез и не смог снять трусы, — вспоминает Алексей. — Пока надел варежки и шапку, валенки обул — и плавки примерзли к телу. Ему пришлось опять лезть в прорубь, чтобы они оттаяли. Так что при таком морозе надо первым делом раздеться, а потом потихоньку одеваться.— Я купался в проруби в -37 °С. Такое купание отличается от обычного скоростью, с которой нужно одеваться, — делится Вячеслав Горюнов. — Меньше времени на то, чтобы побелели руки, нос, уши. Все происходит на улице. Теплых раздевалок у нас, как правило, нет. Новичков в такую погоду мы, конечно, не приглашаем на прорубь. Только те, кто уже имеет опыт, могут без раздумий быстро раздеться и одеться.Как объяснил Вячеслав, побелевшая кожа означает, что межклеточная жидкость замерзла. Это уже плохой признак для организма. Если вовремя не отогреть, то будет нарушен покров тела — будут неприятные ощущения в течение полугода-года. Это важно знать как моржам, так и всем тем, кто в мороз будет ходить: нос, уши, пальцы белеют — срочно надо отогревать.— Можно ли новичку в прорубь при -30 °С? Конечно! Разница-то какая? Вода всегда одинаковая, — уверен Алексей Моисеев. — Постепенно понижать градус надо, когда обливаешься из ведра: и температуру улицы, и температуру воды. А прорубь кардинально иначе действует. Она активизирует защитные свойства организма. Если, например, новичок пришел на прорубь: ему достаточно только раздеться — организм сразу переключается в режим защиты.Закаленные девушки вспоминают, как при сильном морозе ломался купальник: повесили на веревочку мокрую ткань — он замерз, а когда попытались сложить — сломался пополам.— А у меня неделю назад ступни ко льду примерзали, — рассказывает сибирячка Лиана. — Вроде и мороз был небольшой, хотя вечером всегда холоднее.На этот раз новогодняя прорубь удалась. Светило солнце, температура воды была около нуля. Моржи грелись в бане, дружно плескались в проруби, скатывались в воду с горки, устраивали брызги и радовались жизни. Ни у кого не липли к телу плавки и не ломались купальники. А жаль, так веселее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Заклеиваем носы и соски»: Деды Морозы устроили забег в трусах при -30 °С в НовосибирскеВместе с ними бежали и Снегурочки с детьми. Как им удалось избежать обморожения и зачем взяли с собой детей — в нашем репортаже (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru