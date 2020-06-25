«Любят сыр и человека»: как живёт единственная в России звероферма, где разводят домашних лисиц

Звероферма Института цитологии и генетики СО РАН – единственная в России, где ученые выращивают ручных лисиц, изучают их поведение, сортируют, а самых дружелюбных продают в частные руки в качестве домашних животных. Как собак или кошек. Корреспондент КП-Новосибирск побывала в «лисьей норе» и узнала, можно ли заводить этих лисиц к себе домой после принятия новых правил содержания домашних животных, какие эксперименты ставят ученые сейчас над ними, и в чем остро нуждаются обитатели зверофермы.

Лисята-чернобурки на звероферме.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

В 1959-м году советский генетик Дмитрий Беляев отобрал 100 самок и 30 самцов чернобурки на одной из звероферм Эстонии и привез в Новосибирск, чтобы приручить их, сделать дружелюбными к человеку. Так ученый хотел проследить все этапы эволюции волка, как человек смог приручить его и «вывести» собаку.

Улыбка лисы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Эксперимент заключался ровно в одном: самых дружелюбных лисиц скрещивали, получали потомство, проверяли их реакцию на человека и снова создавали пары. В итоге сейчас на звероферме есть условно два «лагеря» зверят – ручные, которые точно собака виляют хвостом, при встрече гостей. И дикие – те, которые людей так и не приняли: они прижимают уши и громко тявкают, боятся тебя.

В «детском саду» отобранные лисята учатся социализации. Общаются, короче.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Те, которые настроены на общение с человеком, проходят социализацию с малых лет – с ними играют в специальном вольере. Когда заходишь в него, к ногам бросаются пушистые зверьки размером с кошку. Лисята — белые, рыжие, бурые — с любопытством исследуют новые кроссовки, пробуют на вкус шнурки, тянут за штанины брюк.

Какие у вас вкусные штаны!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как внезапно подскочили, так же внезапно убежали они в другой угол вольера, чтобы позадирать белокурую малышку. Сегодня она не в настроении — на всех ворчит и показывает маленькие клыки, смешно разевая рот и повизгивая.

В дикой природе такую расцветку не встретишь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Да, в процессе одомашнивания у лисиц, как и у собак, сформировались что-то похожее на породу. Есть лисята как далматинцы – пятнистые, есть с закрученным рогаликом хвостом…

«МАМА» ДЛЯ ЛИСЯТ

В этом «детском саду» сейчас десять дружелюбных лисят, которые выведены примерно в 50-м поколении. Им по 2-3 месяца. Старшие заметно крупнее своих младших сородичей. Лисята сами не просятся на руки к чужим людям, но могут потерпеть, пока их тискают, секунд 10. Затем выворачиваются и упрыгивают по своим делам.

Малыши и человек. Спокойно сидят на руках.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зато, когда приходит лаборант (для них это как мама родная), со всех лап несутся к ней, карабкаются на коленки и подпрыгивают от обожания. Еще одна слабость – кусочек сыра, любимое лакомство.

Лаборантов лисята обожают.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лисят отлучают от мамы, когда им исполняется два месяца. Как правило, их определяют в соседние вольеры, чтобы они были рядом. Ученые объясняют, что эта разлука — такой же естественный процесс, как, например, прекращение кормления грудью ребенка.

Чтобы порадовать это милейшее создание, угостите его маленьким кусочком сыра и почешите за ушком.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы не воспитываем лисиц. Они живут на звероферме и мало контактируют с человеком. Тем не менее, с частью лисиц мы проводим эксперименты по социализации, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Гербек, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН. — Мы видим, что лисицы, которые не отбирались по поведению, часто ведут себя, как ручные животные. Это происходит от того, что с 19 дней люди с ними проводят много времени. Тогда они начинают вести себя, как собаки. Мы проводим эксперименты, чтобы понять механизмы такой социализации, насколько они отличаются от эволюционных, генетически детерминированных изменений, которые мы получаем на нашей звероферме путем отбора.

ЗАЧЕМ СЕЙЧАС ДЕРЖАТ ЛИСИЦ?

Во-первых, эксперимент продолжается. Во-вторых, вот уже год ученые работают над исследованием, пытаясь понять, есть ли взаимосвязь (и если есть, то какая) между особенностями развития нервной системы и поведения у лисиц. На это исследование Российский научный фонд выделил грант.

— Мы всегда смотрели, как поведение (дружелюбное или агрессивное) меняет организм лисиц. В перспективе, если будут получены внятные результаты, будем смотреть, как их можно переносить на человека, — рассказали в пресс-службе ИЦиГ СО РАН. — Потому что у людей тоже бывают поведенческие проблемы, когнитивные расстройства. И если нам удастся на лисах найти и показать генетические механизмы этого явления, то мы сможем потом посмотреть, есть ли то же самое у человека. А это может стать мишенью для других исследований, уже не наших, а медицинских — о том, как эти нарушения можно исправлять.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЗВЕРОФЕРМА

Обитатели зверофермы - почти две тысячи лисиц. Их дом с самого рождения — тесная клетка.

Через сетку можно только понюхать и лизнуть пальцы человека.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда эксперимент только начинался, сюда отбирали лисиц со всех звероферм Советского Союза. И новый дом для них строили по привычным лекалам: маленькие клетки в ряд. Сейчас ученые признают: животным, несомненно, нужно больше места.

В таких клетках живут лисы. Тесно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы уже несколько лет разрабатываем проект реконструкции зверофермы, поскольку она построена очень давно и уже обветшала. Это самый масштабный проект — мы хотим изменить зверокухню, установить автокорм и автопоение, внедрить современное оборудование. И самое главное — построить специальные вольеры для каждого животного. Пока вопрос упирается в финансирование, — признается Дарья Шепелева, младший научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН. — Конечно, нам интересно естественное поведение лисы, а для этого необходимо хорошее психоэмоциональное и физическое состояние животного. Поэтому для лисиц нужно создать в вольере условия, положенные природой: чтобы они могли бегать, копать, играть, реализовывать свой потенциал.

Так выглядит звероферма: ряды с маленькими клетками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас же подопытные как в тюрьме: клетки маленькие и животных жалко.

КАКИЕ КЛЕТКИ БУДУТ В БУДУЩЕМ?

Сотрудники ИЦиГ соорудили два специальных показательных просторных вольера, в которых лиса себя чувствует намного лучше, но при этом нет помех для исследований. Такой вольер включает в себя будку, куда лиса может спрятаться от человека (в клетке у нее нет такой возможности), полки, по которым можно прыгать, и небольшую клетку-кормушку — животное заманивается туда едой, за ней проход закрывается, и можно поставить ей прививку, например. Поймать лису, при этом не трогая ее и не создавая лишний стресс, в условиях вольера стало проще.

Ученые соорудили просторный вольер для исследований поведения — лисам в нем очень нравится.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы продемонстрировать свое ноу-хау, в вольер запустили лису с малышом. Животные так обрадовались возможности поиграть и поноситься друг за дружкой, покувыркаться в опилках!

— Поставим несколько пробных вольеров — посмотрим, как они в природных условиях будут существовать, — показывает Дарья Шепелева. — Таких клеток надо столько же, сколько лисиц — порядка двух тысяч. Нам нужно естественное поведение. Кстати, у нас никто специально одних не гладит, других не злит — к вопросу о дружелюбных и агрессивных животных. Поведение зависит от селекции. Даже когда они немного подрастают, уже видно, у кого какой характер: кладешь на руку — и одна пытается убежать или зарычать, а другая переворачивается и виляет хвостом. Их этому никто не учил.

ЗАКОННО ЛИ ДЕРЖАТЬ ДОМАШНЮЮ ЛИСУ?

За это время выведенные в Академгородке ручные лисицы разошлись по всему миру. Их покупают в частные дома и в России, и в Америке. Многие и сейчас мечтают о лисе в качестве домашнего питомца.

Малышей можно гладить, как котят.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но останавливает вопрос не только условий (в «однушку» лису не возьмешь), но и закона. Можно ли завести дома лису после принятия новых правил о защите животных?

Ручных лисиц лучше держать в частном доме, а не в квартире.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Ограничения нового закона на наших лисиц не распространяются, потому что эти ограничения относятся к диким животным, а наши лисицы рождаются на звероферме, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь ИЦиГ СО РАН Георгий Батухтин. — Их так же, как раньше, можно приобрести и держать у себя дома. Только надо помнить, что они животные одомашненные, но не квартирные. И потому содержать их лучше в вольере. Во-первых, у них привычка все грызть и рыть землю, когда они возбуждены. В квартире они будут грызть мебель и «рыть» обшивку дивана. Ну, и во-вторых, к лотку плохо приучаются, равно как к идее терпеть с туалетом до прогулки. А содержание в вольере в частном доме снимает большую часть этих проблем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787127" frameborder="0"></iframe> «Детский сад» для лисят: как живет единственная в России звероферма, где разводят домашних лисиц.Алена МАРТЫНОВА

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