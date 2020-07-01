Как голосовал Новосибирск: 15 фото, которые войдут в историю

Голосование по поправкам к Конституции РФ отличалось от обычных избирательных кампаний, к которым мы привыкли. Все из-за коронавируса. Если бы кто-то посмотрел на эти снимки год назад, сказал бы: «Что за ерунда? Люди в каких-то сварочных масках. А в руках что? Пистолеты?» Как COVID круто изменил мир и каким мы увидели голосование по поправкам в Новосибирске, - в нашем фоторепортаже.

Вход на участок для голосования.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирск, как и вся Россия, голосовал с 25 июня, а 1 июля стало финальным днем голосования. В этом году избирком пошел на эксперимент.

В районах Новосибирской области голосовали активнее, чем в городе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Помимо привычных избирательных участков, а также мобильных ящиков, которые приносят на дом, появились дворовые УИК - палатки, в которых можно было проголосовать.

Все в масках: и избиратели, и члены участковой комиссии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- На придомовых территориях устанавливались временные выездные участки, и люди, вышедшие во двор, могли получить бюллетени, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Благо, председатель избирательной комиссии региона. - В целом до 1 июля таким правом воспользовались около 20% проголосовавших избирателей, то есть форма была востребована.

Так выглядели "дворовые УИКи", они работали с 25 по 30 июня. Фото: Правительство Новосибирской области.

Придомовые участки работали в течение шести дней. Но из-за погоды приходилось делать и перерывы.

- Один день был очень ветреный, и, конечно, продуктивность работы в таких условиях низкая. Мы не заставляли участковые комиссии стоять на улице. Ведь был риск, что палатку куда-то снесет, а там и документация, и все остальное, - говорит Благо.

Измерение температуры перед голосованием.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще одно отличие от прошлых выборов - амуниция, в которой работали сотрудники избиркома и в которой приходили на участки местные жители.

Избирателям выдают бюллетень.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Те самые «сварочные маски» - на самом деле пластиковые щитки, которые должны уберечь от коронавируса.

Пенсионеры могли проголосовать "на дому", но многие пришли сами на избирательный участок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Их можно было увидеть на сотрудниках избирательной комиссии. А вот сами избиратели, как правило, приходили голосовать в обычных медицинских масках.

Очередь в кабинку. Расстояние между людьми - 1,5 метра.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если у кого-то маски с собой не было - не беда, каждому выдавался набор: маска, перчатки, ручка.

Большинство избирательных участков находились в спортзалах школ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но и тут не обошлось без споров. Приверженцы теории, что «коронавируса нет», отказывались использовать средства защиты. Свидетелем такой сцены стала фотограф КП-Новосибирск на избирательном участке в доме № 93 на улице Советской.

Не все согласны были голосвать в маске.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я не буду ее надевать! Я здорова и заразиться не боюсь, - возмущалась мама, которая пришла на голосование с ребенком на руках.

81-летняя жительница Новосибирска Лилия Макаровна: ей идти от дома до участка 200 метров. И она пошла на костылях. Шла около часа, говорит: "Ну что я буду людей напрягать? И вообще дышать же надо, в общество выйти".Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Это распоряжение губернатора: в Новосибирской области действует масочный режим, - объясняли женщине в комиссии. Даже электронный вариант распоряжения показали. Но молодая мать, похоже, не только в коронавирус не верит, но и интернету. - Вы мне нормальную бумагу с печатью покажите!

Молодое поколение. Не только надел маску, но и перчатки!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Избирательница долго спорила, но в итоге сдалась.

- Я тогда ее надену вот так! Как вы! - сказала женщина, опустив маску ниже носа.

Так и проголосовала, протестуя против «существования коронавируса», но не против самих поправок.

- Проголосовала я за, - призналась она «Комсомолке».

Кто-то зашел проголосовать сразу после похода в магазин.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот что не изменилось на этом голосовании, так это активность райцентров. Районы области, как обычно, показали отличную явку. Уже утром 1 июля было известно, что в некоторых районах проголосовало от 60 до 70% электората, что в два раза больше, чем в самом Новосибирске. Впрочем, итог еще подводят...