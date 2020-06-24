Лучшие фото и видео Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: показываем, как это было без масок и зрителей

Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года из-за режима самоизоляции прошел в необычном формате: марш колонны и военную технику новосибирцы наблюдали с балконов своих домов. Публикуем лучшие фото и видео с торжества.

Обязательный ритуал - вынос знамен - сопровождался песней «Священная война».Фото: Алена МАРТЫНОВА

По традиции парад Победы открыл ритуал выноса знамен и флагов. Перед колонами военных промаршировали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Они несли флаг Российской Федерации, знамя Победы и флаг Министерства обороны Российской Федерации.

Главное - защита!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несмотря на жаркую погоду, военные соблюдали обязательный масочный режим. Однако средства защиты использовали только те, кто стоит в оцеплении.

Традиционное приветствие участников парада.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед самым началом торжественного шествия командующий парадом генерал-майор Юрий Десюк объехал строй и поздравил всех участников с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

После приветствия командующего парадом военные кричат троекратное ура.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году в параде Победы принимали участие около 2 тысяч военнослужащих разных видов войск и 75 единиц боевой техники.

Равнение направо!Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В этом году мы отметили юбилейную, 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. День Победы всегда был, есть и будет для нас священным праздником. Это день памяти и скорби, нашей гордости. На фронтах и в тылу наши отцы, деды и прадеды боролись за свободу и отстаивали право на жизнь. Мы склоняем голову перед поколением победителей, - поздравил присутствующих Юрий Десюк, генерал-майор, командир 39-й ракетной дивизии.

Барабанщики задавали темп марша всей военной колонне.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В самом начале колонны чеканила шаг рота барабанщиков из Новосибирского высшего военного командного училища. Многие из них принимают участие в параде уже не первый раз.

Курсанты в форме фронтовиков-победителей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По площади Ленина ровным строем прошли роты летчиков, моряков и пехотинцев. Военнослужащие были одеты в форму времен Великой Отечественной войны, а точнее - фронтовиков-победителей. Они пронесли флаги с наименованиями фронтов, которые существовали в то время.

Отличительный знак спецназа - кулак с автоматом на нашивке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дружным строем перед зрителями прошла колонна 19-го отдельного отряда специального назначения «Ермак» Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Девиз бойцов: «Всегда на страже!».

Т-34 всегда наводил ужас на врагов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Танк Т-34 - символ Великой Победы. Именно ему выпала честь проехать по площади Ленина первым. Эта боевая машина была собрана в 1943 году на Нижнетагильском заводе. Танк с легкостью преодолел боевой путь от Курской дуги до Праги и Берлина.

Т-72Б3М не раз принимал участие в международных соревнованиях «Танковый биатлон».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Впервые в юбилейном параде принял участие глубоко модернизированный танк Т-72Б3М. Его собрали полностью из российских запчастей.

Мощные установки внушают доверие и веру в то, что мы находимся под защитой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По площади Ленина проехал зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов.

Самыми первыми пустили Ми-8.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Самой последней, но не по значимости, выступила воздушная военная техника, в том числе легендарные вертолеты Ми-8, которые входят в список самых массовых вертолетов в истории авиации.

Тротуары и периметр центрального участка охраняли бойцы Росгвардии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В правительстве региона отчитались: благодаря трансляциям телеканалов и местных сайтов парад посмотрели более полумиллиона человек. На улицах же было непривычно пусто. Никто не выглядывал из толпы, не снимал шествие на телефоны, не было детей, сидящих на отцовских плечах. Необычный праздник в необычный день. С Днем Победы!..

Пролет военной авиации во время Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске.

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