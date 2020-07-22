2020-07-22T15:36:30+03:00
Дом. Семья

«Были дни, когда ели только кашу и хлеб»: ручные медведи оказались на грани выживания — их больше не заказывают для фото в «Инстаграме»

«Комсомолка» побывала в гостях у дрессировщицы цирка шапито, которая пытается прокормить животных. Из-за «коронакризиса» это не так-то просто
Алена МАРТЫНОВА
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В летнюю жару медведи с особым удовольствием лакомятся арбузами.В летнюю жару медведи с особым удовольствием лакомятся арбузами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дрессированные медведи из цирка шапито, которые охотно фотографировались с девушками для «Инстаграма», во время пандемии оказались на грани выживания. Последняя фотосессия была еще зимой. Выжить мишкам в это непростое время помогли волонтеры из группы помощи бывшим цирковым животным — они привозят корм. Как сейчас живется четырем медведям в Новосибирске — в нашем репортаже.

Фотосессий давно не было, а мишки так любят, когда их чешут и гладят. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фотосессий давно не было, а мишки так любят, когда их чешут и гладят.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Последний раз платная фотосессия была, когда еще снег лежал, — рассказала КП-Новосибирск дрессировщица Майя Кирсанова. — Заметно, что у людей резко упал уровень жизни — они не могут себе позволить съемку с медведем. Но эти фотосессии тоже не основной наш заработок, в отличие от выступлений в шапито. Конечно, если желающие появятся, мы организуем фотосессию.

Майя занимается с медведями, чтобы не забывали цирковую программу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Майя занимается с медведями, чтобы не забывали цирковую программу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В марте обычно начинается цирковой сезон, и дрессировщица вместе с животными собиралась устраиваться в шапито, чтобы зарабатывать на жизнь. Но пандемия перечеркнула все планы: многие цирки оказались на грани вымирания, а Майя с медведями застряла в Новосибирске.

Зоозащитница Наталия Новикова не дала медведям погибнуть от голода. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зоозащитница Наталия Новикова не дала медведям погибнуть от голода.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Самыми тяжелыми для нас были март и апрель: скормила животным остатки овощей. Были дни, когда ели только каши или хлеб. И в тот самый момент, когда все запасы еды подошли к концу, появились зоозащитники и предложили помощь, — вспоминает Майя.

Лапа Топтыжки тяжелая, поэтому его объятия особенно запоминаются. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лапа Топтыжки тяжелая, поэтому его объятия особенно запоминаются.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зоозащитница и волонтер Наталия Новикова, прочитав в «Комсомолке» репортаж про Арчи, решила помочь животным: было понятно, что в условиях пандемии страдают самые беззащитные. Так оно и оказалось.

А вы решились бы вот так прогуляться под ручку с медведем? Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вы решились бы вот так прогуляться под ручку с медведем?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наталья и волонтеры из группы помощи бывшим цирковым животным взяли мишек под опеку: объявили в соцсетях сбор средств на корм для косолапых — благодаря им, медведи почти не почувствовали кризис, который настиг страну.

Неравнодушные люди привезли животным арбузы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Неравнодушные люди привезли животным арбузы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас у Майи четыре мишки, они совсем молодые: бурому Арчи и камчатской Марте — по 2,5 года, а гималайским медведям Топтыжке и Бэлле — по 3,5 года. Еще у дрессировщицы живут дикобраз Снежана, пудель Кубик и петух (у него с Арчи танцевальный номер). Все животные — опытные цирковые артисты.

Медведь спокойно подпускает к себе чужих людей во время еды. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Медведь спокойно подпускает к себе чужих людей во время еды.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда заходишь во двор, где домом служит передвижной цирковой вагончик, первой видишь Марту в дальнем углу двора. Как порядочный камчатский медведь, Марта чужих не очень любит. Но при этом, увидев человека, начинает выслуживаться, как говорит хозяйка. За угощение Марта встанет на задние лапы и будет танцевать, смешно болтая головой. Майя просит гостей не кормить животных самостоятельно — у медведя должен быть один кормилец.

Топтыжка съел арбуз целиком. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Топтыжка съел арбуз целиком.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Топтыжка и Бэлла играют и борются в клетке. Игры, впрочем, уже далеко не детские. Глядя на них, Майя машет рукой: возможно, они скоро будут ждать маленького гималайского медвежонка.

А вот кукурузу от кожуры очистил. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот кукурузу от кожуры очистил.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Выводим Топтыжку на фотосессию с кормилицей Натальей. В перерывах медведь с наслаждением плюхается в высокую траву, ложится на спину и кувыркается, ухитряется стащить приготовленный для съемок реквизит — кусок арбуза и кукурузу. Спокойно подпускает к себе чужих людей во время еды.

Арчи любит дыньки — приносите еще. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Арчи любит дыньки — приносите еще.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Угощаем Арчи дыней. Насытившись, он принимается за руку Майи — обсасывает ее, смачно причмокивая. Своими повадками мишки очень похожи на детей, при этом, отмечает дрессировщица, они очень умные.

А еще Арчи обожает обсасывать руку Майи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А еще Арчи обожает обсасывать руку Майи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Из конюшни, в которой животные провели зиму, пришлось уйти — денег на аренду нет. Сейчас Майя со своими подопечными живут на территории, где раньше располагался конный клуб «Аристократ». Но в любой момент хозяин земли может попросить постояльцев покинуть это место. Чтобы переехать на другое место или отправиться в Москву, подросшим медведям нужны вольеры — и для их удобства, и для безопасности людей. Без клеток очень сложно будет найти место для зимовки хищников.

Пока что медведи содержатся в тесных клетках — им срочно нужны просторные вольеры. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока что медведи содержатся в тесных клетках — им срочно нужны просторные вольеры.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Перед нами сейчас стоит главная проблема: нужно сделать для медведей просторные вольеры, в которых им будет комфортно жить, — говорит Майя. — Заказывать такой вольер фирмам очень дорого. Мы ищем хоть какой-нибудь металл и людей, которые могут собрать клетку. Вот это основная помощь, в которой мы нуждаемся.

Обнять гималайского медведя — мечты сбываются! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Обнять гималайского медведя — мечты сбываются!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Волонтеры начали собирать деньги на клетки для мишек. Но при этом остается актуальной помощь продуктами. Мишки довольно всеядны: они едят каши, овощи, фрукты, ягоды, мед, яйца, хлеб, мясо, а вот рыбу — только морскую, речную им нельзя. Больше всего витаминов медведи находят сейчас в траве, которая растет прямо за двором, — очень любят крапиву.

Летом мишки находят витамины в траве, которая растет рядом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Летом мишки находят витамины в траве, которая растет рядом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока беседуем с Майей, приехали Андрей Тимченко и Антон Давыдов — привезли гостинцы для косолапых: арбузы, персики, черешню.

Довольный Топтыжка в «джунглях». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Довольный Топтыжка в «джунглях».Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Все с Хилокского рынка — попросили продавцов поделиться с нами тем, что им уже не нужно: например, арбузы с трещинами или «уставшие» персики, — пояснил Андрей.

Мишки напоминают детей: тоже все крушат и тянут в рот то, что попадается под лапу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мишки напоминают детей: тоже все крушат и тянут в рот то, что попадается под лапу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все-таки мир не без добрых людей. Все, что привозят неравнодушные, Майя хорошенько моет, прежде чем накормить питомцев. Ягоды перебирает, убирая гнилые. Заботится о любимых мишках и переживает: а что же будет завтра?

Наряду с медведями у Майи живет дикобраз Снежана, ей тоже помогают люди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наряду с медведями у Майи живет дикобраз Снежана, ей тоже помогают люди.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Выжить во время пандемии: цирковым медведям нужна помощь.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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