2020-06-24T21:40:36+03:00
Общество

Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: лучшие фото и видео

Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: публикуем лучшие снимки
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы увидели более 600 фейерферков «Ассоль» и «Вега».Новосибирцы увидели более 600 фейерферков «Ассоль» и «Вега».Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года прошел без зрителей. Несмотря на то, что многие сибиряки все же попытались занять удобные для просмотра фейерверка места около пляжа «Наутилус», откуда и производились залпы, большинство горожан все же наслаждалось этим зрелищем в формате онлайн. Ну а мы публикуем лучшие фото и видео с мероприятия.

Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года прошел без зрителей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года прошел без зрителей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Прозвучали 30 залпов гаубиц Д-30, новосибирцы увидели более 600 фейерферков «Ассоль» и «Вега», — рассказывали в пресс-службе Центрального военного округа.

Прозвучали 30 залпов гаубиц Д-30. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прозвучали 30 залпов гаубиц Д-30.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня первые залпы салюта прозвучали немного позже обычного: в 23:00. К этому моменту в городе как раз успело стемнеть.

Сегодня первые залпы салюта прозвучали немного позже обычного: в 23:00. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня первые залпы салюта прозвучали немного позже обычного: в 23:00.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, Парад Победы 24 июня в Новосибирске прошел без зрителей, все желающие могли посмотреть его в режиме онлайн. По улицам города прошлись торжественным маршем военнослужащие, а также проехало более 50 единиц военной техники.

Многие сибиряки любовались салютом в режиме онлайн. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие сибиряки любовались салютом в режиме онлайн.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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