Бегом через всю Россию: военные отправились в поход по лыжне прапрадедов

Лица - красные, маскхалаты - в цвет берез, в руках - палки, на ногах - лыжи. Даже дышит эта команда синхронно. 28 января из Хабаровска стартовали девять спецназовцев. Держат путь на Москву. В планах - быть в столице 7 мая, как раз ко Дню Победы. Мы поймали группу военных под Новосибирском, в лесу недалеко от Пашинского гарнизона.

- До Новосибирска мы останавливались в Биробиджане, Чите, Улан-Удэ Красноярске и Кемерово, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск участник лыжного перехода Хабаровск - Москва Руслан Меше.

Идут крепким строем, двигаются синхронно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Бросок через всю страну - повтор лыжного перехода пятерых дальневосточных летчиков. В 1931 году военачальник Климент Ворошилов поставил задачу всем местным авиационным подразделениям совершенствовать боевую подготовку. Связано это было с развернувшимися за Амуром японской и маньчжурской армиями. Наши деды тогда показали богатырскую закалку и в 1934 - 1935 годах совершили свой знаменитый переход. Преодолели 6910 километров, причем первые 1075 километров - пешком. Переход длился 95 дней. В Амурском областном краеведческом музее сохранились воспоминания тех летчиков:

- Однажды заблудились, приняв огоньки глаз волчьей стаи за огни деревни. А еще был случай - Итяксова (одного из участников отряда. - Прим. ред.) тащили по глубокому снегу, а он, притворившись больным, проверял группу на предмет взаимовыручки.

Привалы – дело редкое.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наши современники решили приурочить повтор того перехода к 75-летию Победы над фашистской Германией. Взяли с собой Знамя Победы. Готовили спецназовцев, что называется, по полной программе. Отбор в команду проходил в несколько этапов: и физический, и моральный, и психологический, и медицинский. Не прошел хоть по одному из показателей - освободи место.

Сборы начались осенью, длились три месяца. Каждый день бойцы бегали по 15 километров, плавали в бассейне и, конечно же, бегали на лыжах. Была и контрольная подготовка - марш-бросок как проверка на прочность.

Обветренные, но довольные лица.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы шли из Хабаровска в Биробиджан. Переход длился четыре дня: два - туда, два - обратно. Прошли в среднем 50 километров, - поделился с КП-Новосибирск военнослужащий Восточного военного округа. - Подготовка была очень сложной и усиленной. Даже сам переход кажется легче.

Как говорят бойцы, многих парней отсеяли на медицинском осмотре и при физической подготовке. На начальном этапе было более 100 человек, из них отобрали девятерых - самых крепких, стойких и смелых.

В лесу из тумана появились реконструкторы – группа летчиков из 1935 года.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В комбинированном переходе бойцы изредка используют квадроциклы и снегоходы, ведь пройти 8500 километров не всегда удается только на лыжах. Например, в Забайкалье участники перехода столкнулись с бесснежием. Пришлось среди зимы пересаживаться на велосипеды.

Встреча получилась эмоциональной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В Забайкалье шли в основном по рекам. Временами ехали на велосипедах. Нам даже рыбаки встречались! Надо было видеть их реакцию! Они очень удивлялись, когда замечали нас на горизонте, - говорит боец Руслан Меше.

В переходе парни не едят много - говорят, тогда тяжело идти. На обед: сок, бутерброды и яйца. Ночуют в воинских частях.

Фото на память.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы к встрече отнеслись креативно, решили даже снять небольшой фильм. Группу спецназа встретили местные реконструкторы, изображавшие тех самых летчиков-первопроходцев из 1935 года. По сценарию бойцы нашего времени встречаются с соратниками в туманном лесу. Туман помогла создать дымовая шашка. И эффектно, и символически. Так Новосибирск встречает 75-ю годовщину Великой Победы.

- В Забайкалье шли в основном по рекам. Временами ехали на велосипедах. Нам даже рыбаки встречались! Надо было видеть их реакцию! Они очень удивлялись, когда замечали нас на горизонте, - говорит боец Руслан Меше.