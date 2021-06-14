Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Главное

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года случился в Октябрьском районе. Фото: Евгений КОЧКИН

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года случился в Октябрьском районе, на улице Гусинобродское шоссе,60. Сначала там начался пожар, а потом уже прозвучали несколько громких хлопков. ЧП произошло вечером, туда оперативно прибыли спецслужбы. На месте работали 111 человек и 34 единицы техники. О том, что происходило на месте происшествия, читайте в материале КП-Новосибирск.

Пожарные на место приехали около шести часов вечера. Тогда АЗС горела открытым огнем, там также продолжались взрывы. Обломки с заправки разлетелись по всей округе, а стоявшие рядом машины задело пламя. По словам некоторых сибиряков, на Горском жилмассиве даже включили сирену. Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, как это было:

— Я как раз сегодня там заправлялся, только-только успел отъехать, минут пять прошло. Я успел буквально до торгового центра «Континент» доехать, когда она уже горела. А потом прогремело несколько взрывов очень громких, и все обдало жаром сильно, начали падать сверху обломки пластика и гарью завоняло. Люди оттуда выбегали в разорванной одежде, — рассказал КП-Новосибирск мужчина, находившийся на месте событий.

Обломок цистерны с заправки отбросило на другую улицу. Фото: "Нетипичный Новосибирск"

Из-за ЧП было перекрыто движение по Гусинобродскому шоссе и расположенным там трамвайным линиям. Эвакуировали также стоящий неподалеку торговый центр «Континент». Очевидцы засняли на видео, как с детской площадки около ТЦ с криками убегали мамы с малышами. Им удалось покинуть ее за несколько секунд до взрыва.

Пожарные вынесли много газовых баллонов из помещения, расположенного недалеко от горящей заправки, не дав пламени добраться до соседнего здания. На место происшествия выезжал также мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Локализовать возгорание сотрудникам МЧС удалось примерно в восемь вечера, а в девять вечера огонь уже был полностью потушен. Спасатели остались работать на месте, чтобы провести проливку и разбор обгоревших конструкций.

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Сейчас от заправки остались одни обломки, огонь уничтожил практически все. Взрыв был такой силы, что в некоторых близлежащих домах даже выбило стекла.

От заправки остались только обломки. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

О погибших во время ЧП не сообщалось, однако пострадали в результате взрыва минимум 24 человека. Среди них 9-летний ребенок и двое пожарных, первыми прибывшие на место происшествия.

Так выглядит место происшествия сверху. Фото: Егор Спайков

— Все пострадавшие поступили в ожоговое отделение. 7 человек сейчас в тяжелом состоянии и находятся в реанимации. Среди пострадавших есть ребенок в состоянии средней степени тяжести, — сообщили КП-Новосибирск в Новосибирской областной клинической больнице.

По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в стационарную емкость. Машина не была заземлена как следует.

На месте осталась группа сотрудников МЧС для контроля за обстановкой. Фото: Егор Спайков

Подробнее разбираться в обстоятельствах произошедшего будет Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку по данному факту проводит также областная прокуратура. В ведомстве пообещали проверить исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех автогазозаправках региона.

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