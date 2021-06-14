Последствия взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: АЗС выгорела до тла — остались только обломки

Появились фото последствий взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Появились фото последствий взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Напомним, ЧП произошло около шести часов вечера на Гусинобродском шоссе. По предварительной информации, погибших в результате случившегося нет. Пострадал, как минимум, 24 человека. Двое из пострадавших — сотрудники МЧС. Сейчас открытое горение на месте ЧП уже ликвидировано, но спасатели продолжают работать на месте.
Пока пожарные занимались разбором сгоревших конструкций, от заправки еще шел дым.
Фото: Евгений КОЧКИН
— От заправки практически ничего не осталось, все сгорело. Сейчас пожарные уже заканчивают работу по разбору и проливке конструкций, — сообщает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.
По предварительной информации, погибших в результате случившегося нет.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
В причинах произошедшего разбираются сейчас также следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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