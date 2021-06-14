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Происшествия14 июня 2021 20:27

Последствия взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: АЗС выгорела до тла — остались только обломки

Публикуем фото последствий взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года
Галина СИМОНОВА
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Появились фото последствий взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года.

Появились фото последствий взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года.

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Появились фото последствий взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Напомним, ЧП произошло около шести часов вечера на Гусинобродском шоссе. По предварительной информации, погибших в результате случившегося нет. Пострадал, как минимум, 24 человека. Двое из пострадавших — сотрудники МЧС. Сейчас открытое горение на месте ЧП уже ликвидировано, но спасатели продолжают работать на месте.

Пока пожарные занимались разбором сгоревших конструкций, от заправки еще шел дым.

Пока пожарные занимались разбором сгоревших конструкций, от заправки еще шел дым.

Фото: Евгений КОЧКИН

— От заправки практически ничего не осталось, все сгорело. Сейчас пожарные уже заканчивают работу по разбору и проливке конструкций, — сообщает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.

По предварительной информации, погибших в результате случившегося нет.

По предварительной информации, погибших в результате случившегося нет.

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В причинах произошедшего разбираются сейчас также следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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