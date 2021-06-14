«Как минимум четыре взрыва»: в Новосибирске горит заправка на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске, вечером, 14 июня взорвалась газовая заправка. Фото: читатели КП-Новосибирск\Евгений КОЧКИН

В Новосибирске, вечером, 14 июня взорвалась газовая заправка. ЧП произошло в Октябрьском районе, на Гусинобродском шоссе 60.

— Прогремело четыре сильных взрыва, потом начался пожар. Поднялся огромный столб огня, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего.

Как отметили сибиряки, взрыв был настолько сильным, что его ощутили даже жители соседних домов.

Сейчас на место происшествия уже выехали пожарные, на месте работают спецслужбы. По оперативной информации, в результате произошедшго пострадали два человека, они госпитализированы. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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