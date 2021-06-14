«Люди выбегали в разорванной одежде»: очевидцы рассказали подробности взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

Взрыв почувствовали жители разных районов города. Фото: Евгений Кочкин

Очевидцы рассказали КП-Новосибирск о взрыве на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Сейчас на месте ЧП работают пожарные. Гусинобродское шоссе частично перекрыто.

— Я как раз сегодня там заправлялся, только-только успел отъехать, минут пять прошло. Я успел буквально до торгового центра «Континент» доехать, когда она уже горела. А потом прогремело несколько взрывов очень громких, и все обдало жаром сильно, начали падать сверху обломки пластика и гарью завоняло. Люди оттуда выбегали в разорванной одежде. Сейчас отсюда толком выехать сейчас невозможно, все перекрыто, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

О жертвах пока не сообщается. Известно, что от взрыва пострадало шесть человек, четверых госпитализировали в ожоговый центр.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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