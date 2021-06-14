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Происшествия14 июня 2021 15:17

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года пострадали 6 человек: КП-Новосибирск ведет прямую онлайн-трансляцию
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Взрыв прогремел вечером 14 июня.

Взрыв прогремел вечером 14 июня.

Фото: Евгений КОЧКИН

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года прогремел на Гусинобродском шоссе. Пожар вспыхнул такой силы, что все вокруг заволокло дымом, движения пришлось перекрыть.

- Пострадали шесть человек, двое из них - сотрудники МЧС, которые первыми прибыли на ликвидацию пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте ЧП сейчас находятся корреспонденты КП-Новосибирск. Обо всех самых важных событиях мы будем оперативно сообщать в нашей прямой ондайн-трансляции.

ЧППроисшествия: ЧПВ Новосибирске прогремел взрыв на АЗС