Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Взрыв прогремел вечером 14 июня. Фото: Евгений КОЧКИН

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года прогремел на Гусинобродском шоссе. Пожар вспыхнул такой силы, что все вокруг заволокло дымом, движения пришлось перекрыть.

- Пострадали шесть человек, двое из них - сотрудники МЧС, которые первыми прибыли на ликвидацию пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте ЧП сейчас находятся корреспонденты КП-Новосибирск. Обо всех самых важных событиях мы будем оперативно сообщать в нашей прямой ондайн-трансляции.