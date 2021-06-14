Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на заправке в Новосибирске. Фото: Кадр из видео\ГУ МЧС по Новосибирской области
Областной следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Напомним, ЧП произошло на заправочной станции на Гусинобродском шоссе, 60. По предварительным данным, погибших в результате случившегося не было, пострадал 21 человек. Двое из пострадавших — сотрудники МЧС.
— Возбуждено уголовное дело по факту пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — В настоящее время на месте находятся следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты.
После того, как пожар потушат, следователи приступят к осмотру места происшествия, чтобы выяснить причины случившегося ЧП.
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