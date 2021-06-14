Из-за взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года обгорела машина, стоявшая рядом

При взрыве на заправке в Новосибирске обгорела машина, находившаяся недалеко. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

При взрыве на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года обгорела машина, находившаяся недалеко. Напомним, ЧП произошло на Гусинобродском шоссе,60. Сначала на станции произошел пожар, а потом прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, погибших в результате случившегося нет. Пострадал, как минимум, 21 человек. Двое из пострадавших — пожарные, первые прибывшие на место.

— Пламя, распространившееся от взрыва, задело машину. Автомобиль сильно обгорел, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.

Сейчас пожарные уже ликвидировали открытое горение. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Сейчас пожарные уже ликвидировали открытое горение. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте, проводится проливка и разбор обгоревших конструкций. В причинах и обстоятельствах случившегося будет разбираться следственный комитет, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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