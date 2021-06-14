«Взрывная волна сбила с ног, обожгло лицо»: родные пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске рассказали об их травмах

Огромное пламя от взорвавшейся заправки поднялось высоко в небо. Фото: Евгений КОЧКИН

В понедельник, 14 июня, около 18.00 взорвалась газовая АЗС. Сначала очевидцы увидели дым, а после в небо резко поднялось мощное пламя, и следом прозвучал взрыв на заправке. Волна была такой силы, что сносила все на своем пути далеко от эпицентра.

— Мой 50-летний брат и двое его сыновей сейчас в больнице. Они работали на складе - он находился в трехстах метрах от АЗС. Но, несмотря на это, до них дошла взрывная волна. Брат и его сыновья почувствовали сильный жар. Они были в сознании. Сообщили нам о том, что произошло уже по телефону и машины «Скорой помощи», — рассказал КП-Новосибирск один из родственников пострадавших во время взрыва мужчин.

Другого новосибирца взрывная волна сбила с ног, когда он шел в гости к другу. От эпицентра 22-летний парень находился на расстоянии 500 метров.

— Пламя было таким, что даже на таком расстоянии друга обожгло. Он сначала добрался до моего дома, а оттуда я ему вызвал «Скорую помощь». У него было обожжено лицо, руки, и спина. Он когда домой зашел, сказал, что у него все болит и горит. Его госпитализировали в ожоговый центр.

Один из пострадавших рассказал КП-Новосибирск, что люди, которые находились рядом с заправкой, когда она взорвалась, получили ожоги всего тела.

— Когда все произошло, я находился рядом, на СТО. Увидели сначала дым за станцией, а потом начался пожар. Со стороны заправки выбежал мужчина с обгоревшим телом: его при мне на «Скорой помощи» увезли. Еще парень рядом стоял со сгоревшими штанами. У меня у самого ожоги рук и затылка. Кружится голова немного, но в целом нормально. Видел, что там люди гораздо серьезнее меня пострадали, я к врачам обращаться не стал, в аптеку зашел, мне там помощь оказали, буду лечиться. Ожоги горят сильно, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Андрей Дрелев.

У всех пострадавших после взрыва на заправке ожоги. Фото: Анна ПАШАГИНА

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов сообщил о состоянии пострадавших после взрыва на заправке.

— За помощью к нам обратились 14 человек. Они все госпитализированы. Шестеро из них в реанимации. Их состояние достаточно тяжелое, восемь человек — в профильном ожоговом отделении. Работает усиленная бригада. Сочетанных повреждений нет, только ожоговые травмы. Есть один ребенок 10 лет. Пострадавшим оказывается терапия. Есть резервные места, — рассказал Анатолий Юданов.

Напомним, взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года прогремел около 18.00. Сначала люди, находившиеся рядом с эпицентром, подумали, что упал самолет. Очевидцы рассказали, что череда взрывных волн выбила окна в ближайших домах. Даже на расстоянии в километры люди услышали грохот.

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