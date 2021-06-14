В Новосибирске из-за взрыва на заправке 14 июня 2021 года эвакуировали ТЦ «Континент»

В Новосибирске из-за взрыва на заправке 14 июня 2021 года закрыли ТЦ «Континент».

После взрыва на газовой заправке в Новосибирске эвакуировали ТЦ «Континент», расположенный рядом с местом ЧП. Об этом рассказали очевидцы. По словам свидетелей, из ТЦ вывели сотрудников и посетителей, а сам торговый комплекс закрыли.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные. По данным МЧС, в настоящий момент пожар локализован. Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали 6 человек, 5 из них доставили в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии. Как рассказали КП-Новосибирск врачи, число пострадавших может вырасти.Известно, в результате взрыва пострадали два сотрудника МЧС, которые первыми прибыли на место ЧП.

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