Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В понедельник, 14 июня, при взрыве на новосибирской заправке пострадали несколько человек. По последним данным, ожоги получили шестеро новосибирцев. Пятеро из них госпитализировали. Об этом КП-Новосибирск рассказала главный врач Станции скорой помощи Ирина Большакова.

— На данным момент у нас пятеро тех, кого доставили в больницу. Из них — один человек находится в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести, а один — легкий, — уточнила изданию медик.

По словам Ирины Большаковой, число пострадавших будет расти — в результате взрыва пострадали не только сотрудники АЗС, но и жители ближайших домов. Сейчас медики работают по адресам вызовов.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали шесть человек, среди них два сотрудника МЧС, которые первыми прибыли на место случившегося.

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