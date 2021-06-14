Два сотрудника МЧС пострадали во время взрыва на заправке 14 июня 2021 года

В Новосибирске два сотрудника МЧС пострадали при взрыве на заправке. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске два сотрудника МЧС пострадали при взрыве на заправке 14 июня 2021 года. Всего число пострадавших в ЧП увеличилось до шести человек.

— Двое из пострадавших — сотрудники МЧС, первыми прибывшие на ликвидацию пожара. Всего в ЧП пострадали 6 человек, 4 из них госпитализированы в ожоговый центр. На места работают пожарные, продолжается тушение, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, по словам очевидцев, взрыв был такой сильный, что его ощутили жители окрестных домов. Сейчас движение на Гусинобродском шоссе перекрыто.

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