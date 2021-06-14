«Мамы с малышами убегали с криками»: на детской площадке сняли момент взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021

Люди успели убежать за несколько секунд до взрыва. Фото: Кадр из видео

На детской площадке около торгового центра «Континент» сняли на видео момент взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021. Напомним, загорелась и взорвалась заправочная станция на Гусинобродском шоссе,60. По предварительной информации, в ЧП никто не погиб, пострадали 16 человек.

— Я когда от заправки отъехал, остановился как раз у «Континета», там уже людей начали выводить в этот момент. На заправке тогда уже был пожар, а потом начали греметь взрывы, — рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего Антон.

На кадрах ролика видно, как мамы вместе с малышами стараются быстрее убраться с площадки, позади которой поднимается столб пламени.

Сотрудники МЧС сообщили, что сейчас пожар уже удалось локализовать, однако спецслужбы продолжают работать на месте.

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