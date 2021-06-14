Цистерну отбросило к жилому дому после взрыва на новосибирской заправке 14 июня 2021 года. Фото: "Нетипичный Новосибирск".

В понедельник, 14 июня, на Гусинобродском шоссе, 60 в Новосибирске вспыхнула автозаправка. Крупный пожар сопровождался взрывами газовых баллонов. В результате ЧП обломки с АЗС разлетелись в стороны. Так, взрывной волной к жилому дому отбросило одну из цистерн. Очевидцы выложили в соцсети фотографии случившегося.

— Автоцистерна приземлилась рядом с жилым домом. Район МЖК напоминает сейчас место бедствия, — написали очевидцы в группе «Нетипичный Новосибирск».

По последним данным, после ЧП в Новосибирскую областную клиническую больницу поступили 24 человека. Среди пострадавших есть 10-летний ребенок, а также двое сотрудников МЧС, которые первыми прибыли на место взрыва. Один из них находится в тяжелом состоянии, а второй — в состоянии средней степени тяжести. Врачи предполагают, что число пострадавших может вырасти.

В настоящий момент возгорание на АЗС локализовали. На месте продолжают работать пожарные, которые ликвидируют последствия ЧП: разбирают и проливают обгоревшие конструкции.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений техники безопасности при сливе бензина: машина, сливающая топливо, не была заземлена должным образом.

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