Врачи рассказали о состоянии сотрудников МЧС, пострадавших во время взрыва на новосибирской заправке 14 июня 2021 года.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Стало известно, в каком состоянии находятся пожарные, пострадавшие при ликвидации ЧП на заправке в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60. Об этом КП-Новосибирск рассказала главный врач Станции скорой помощи Ирина Большакова.
— Один из них находится в тяжелом состоянии, а второй — в состоянии средней степени тяжести. Сотрудников МЧС госпитализировали в Новосибирскую областную клиническую больницу, в ожоговое отделение, — уточнила изданию медик.
Напомним, по последним данным, в результате ЧП пострадали 21 человек. Из них — четверо получили легкий вред здоровью, а остальным потребовалась госпитализация. Известно также, что 8 человек находятся в тяжелом состоянии.
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