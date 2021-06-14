Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Стала известна причина взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Возможно, ЧП произошло из-за нарушений техники безопасности при сливе топлива.

— По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в стационарную емкость. Машина не была заземлена как следует, — пояснил КП-Новосибирск источник.

Напомним, ЧП произошло на заправке на Гусинобродском шоссе сегодня вечером. Сначала на заправочной станции начался пожар, а потом случилось несколько взрывов. По предварительной информации, погибших в результате случившегося нет. Пострадал, как минимум, 21 человек. Двое из пострадавших — сотрудники МЧС. Сейчас открытое горение на месте ЧП уже ликвидировано, но спасатели продолжают работать на месте, проводится проливка и разбор обгоревших конструкций.

Более подробно в причинах и обстоятельствах случившегося будет разбираться следственный комитет. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас на месте ЧП находятся следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как минимум четыре взрыва»: в Новосибирске горит заправка на Гусинобродском шоссе

По оперативной информации пострадали два человека (подробнее).

«Люди выбегали в разорванной одежде»: очевидцы рассказали подробности взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года почувствовали жители разных районов города (подробнее).

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года пострадали 6 человек: КП-Новосибирск ведет прямую онлайн-трансляцию (подробнее).

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

По предварительным данным, во время взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года пострадал 21 человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.