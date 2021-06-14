В больнице рассказали о состоянии пациентов, пострадавших во время взрыва на новосибирской заправке 14 июня 2021 года. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирской областной клинической больнице, куда доставили пострадавших при взрыве на новосибирской заправке, рассказали о состоянии пациентов. По данным медучреждения, к ним поступило 17 человек.

— В настоящий момент 6 человек в реанимации, 8 в отделении, 3 человека — в приемном покое, — уточнили корреспонденту КП-Новосибирск в больнице.

По данным медиков, число пациентов может увеличиться. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали не только те, кто находился на и рядом с АЗС, но и жители ближайших домов. Напомним, среди пострадавших есть два сотрудника МЧС, которые первые прибыли на место происшествия. Один из них находится в тяжелом состоянии, а второй — в состоянии средней степени тяжести.

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