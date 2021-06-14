Пожарные ликвидировали открытое горение на взорвавшейся заправке в Новосибирске

Открытое горение на заправке на Гусинобродском шоссе удалось ликвидировать. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожарные сообщили, что открытое горение на заправке на Гусинобродском шоссе удалось ликвидировать. Напомним, заправочная станция взорвалась вечером, 14 июня. По предварительным данным, в ЧП пострадал 21 человек. Двое из пострадавших — сотрудники МЧС, первыми прибывшие на место.

— В 21:03 было ликвидировано открытое горение. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, проводят разборку и проливку обгоревших конструкций, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, взрыв был настолько сильным, что в соседних домах оказались выбиты окна. Очевидцы сообщают, что слышали несколько хлопков, воздух сильно обдало жаром, а с неба посыпались куски обгоревшей пластмассы.

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