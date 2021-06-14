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Происшествия14 июня 2021 16:12

Рядом с взорвавшейся заправкой на Гусинобродском шоссе находится склад с газовыми баллонами

На месте работают спасатели и не дают огню перекинуться на соседнюю постройку
Галина СИМОНОВА
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Рядом со вспыхнувшей заправкой есть здание с газовыми баллонами.

Рядом со вспыхнувшей заправкой есть здание с газовыми баллонами.

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Пожарные, занимающиеся тушением взорвавшейся заправки на Гусинобродском шоссе, не дают огню переброситься на стоящее рядом здание, где хранятся газовые баллоны.

Пожарные занимаются проливкой здания.

Пожарные занимаются проливкой здания.

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— Сейчас пожарные занимаются в том числе и проливкой соседнего здания, где находятся газовые баллоны, чтобы огонь не распространился на него. Часть баллонов оттуда уже вынесли, — сообщил корреспондент КП-Новосибирск, находящийся на месте событий.

Из соседнего здания вынесли газовые баллоны.

Из соседнего здания вынесли газовые баллоны.

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Очевидцы произошедшего сообщают, что в ближайших домах от взрыва выбило стекла. Сейчас Гусинобродское шоссе перекрыто, а находящийся рядом ТЦ «Континент» эвакуирован.

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