Рядом с взорвавшейся заправкой на Гусинобродском шоссе находится склад с газовыми баллонами

Рядом со вспыхнувшей заправкой есть здание с газовыми баллонами.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Пожарные, занимающиеся тушением взорвавшейся заправки на Гусинобродском шоссе, не дают огню переброситься на стоящее рядом здание, где хранятся газовые баллоны.
Пожарные занимаются проливкой здания.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
— Сейчас пожарные занимаются в том числе и проливкой соседнего здания, где находятся газовые баллоны, чтобы огонь не распространился на него. Часть баллонов оттуда уже вынесли, — сообщил корреспондент КП-Новосибирск, находящийся на месте событий.
Из соседнего здания вынесли газовые баллоны.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Очевидцы произошедшего сообщают, что в ближайших домах от взрыва выбило стекла. Сейчас Гусинобродское шоссе перекрыто, а находящийся рядом ТЦ «Континент» эвакуирован.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Как минимум четыре взрыва»: в Новосибирске горит заправка на Гусинобродском шоссе
По оперативной информации пострадали два человека (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер