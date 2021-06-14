Рядом с взорвавшейся заправкой на Гусинобродском шоссе находится склад с газовыми баллонами

Рядом со вспыхнувшей заправкой есть здание с газовыми баллонами. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Пожарные, занимающиеся тушением взорвавшейся заправки на Гусинобродском шоссе, не дают огню переброситься на стоящее рядом здание, где хранятся газовые баллоны.

Пожарные занимаются проливкой здания. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— Сейчас пожарные занимаются в том числе и проливкой соседнего здания, где находятся газовые баллоны, чтобы огонь не распространился на него. Часть баллонов оттуда уже вынесли, — сообщил корреспондент КП-Новосибирск, находящийся на месте событий.

Из соседнего здания вынесли газовые баллоны. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Очевидцы произошедшего сообщают, что в ближайших домах от взрыва выбило стекла. Сейчас Гусинобродское шоссе перекрыто, а находящийся рядом ТЦ «Континент» эвакуирован.

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