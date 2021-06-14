Видео с взорвавшейся заправки в Новосибирске появилось от очевидцев

Появилось видео взрыва на заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Кадр из видео

Появилось видео взрыва на заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось вечером, 14 июня. Сейчас на месте работают пожарные.

— На месте пожара сейчас происходят взрывы, по оперативной инфомации, пострадали четыре человека, их госпитализируют в ожоговый центр. На месте работают сотрудники МЧС, площадь пожара - около 500 квадратных метров, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На кадрах ролика видно, что взрыв произошел, когда заправка уже загорелась. По словам очевидцев, он был настолько сильным, что его смогли ощутить даже жители окрестных домов.

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По оперативной информации пострадали два человека (подробнее).

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