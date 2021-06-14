«Думала - сейчас умру»: очевидцы рассказали, что происходило на улице Высоцкого во время взрыва на заправке в Новосибирске

Взрыв напугал сотни человек. Фото: instagram.com/psp666// Ксения ПОЛТОРАНИНА

Жители улицы Высоцкого рассказали корреспондентам КП-Новосибирск, как пережив взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года.

— Я пошла гулять, услышала хлопок - думала, гром или что-то в этом роде. Смотрю вперед, а там все оранжево-красное, очень горячо стало. Думала, что сейчас умру. Я стою, не знаю что делать, куда бежать, в слезах вся. Потом побежала подальше от пожара, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, попросившая об анонимности.

Еще одна сибиряка - Ника - застала взрыв дома на улице Высоцкого, 40. Сибирячка вспоминает, что после второго взрыва в соседнем доме в окнах выбило стекла. В 18:30-18:40 произошел третий взрыв, он оторвал цистерну с топливом , которая улетела на улицу Лазурная. Ее разорвало на части, она врезалась в вывеску другой заправки. Везде валялись осколки цистерны. Ника пошла к ТЦ «Континент» и увидела, что начал загораться лес. Пожарные его успели потушить, иначе пламя могло перекинуться на другие заправки.

— Был страх, паника, мы не понимали, что происходит. Но пожарные молодцы, потушили все очаги. Пострадавших больше, чем говорят — взрывы были сильные, — сообщила сибирячка Ника.

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