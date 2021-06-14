«Бежать было некуда»: мама двоих детей рассказала, как пережила взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года

Жители домов, рядом с которыми произошел взрыв на заправке, рассказали, что происходило в их квартирах. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года ощутили на себе многие жители города, особенно те, кто живет в домах, расположенных рядом с АЗС. Ксения, мама двоих детей, рассказала КП-Новосибирск, что в момент взрыва находилась дома с семьей, как вдруг резко на кухне хлопнуло окно, а лицо обдало жаром.

— Это было очень страшно. Прямо около нашего дома. Окна хлопнули, я как раз рядом была, вдруг по лицу жар пошел, я с ужасом выскочила из кухни, смотрю, сын бежит в слезах из своей спальни. Муж в это время сверлил стену, и не сразу поняла, почему мы плачем. Я сначала кричала: «Куда бежать?». А потом посмотрела в окно, увидела огонь и поняла, что бежать некуда. Потом были взрыв за взрывом. Я прижала детей и села на диван. Нам повезло, сегодня мы пропустили тренировку, а так обычно идем как раз мимо заправки. Я когда видео смотрела, что на той поляне, где мы ходим сожжена трава, а листья опалены, меня накрывал ужас, — рассказала КП-Новосибирск Ксения. — Вот бегаешь весь день, радуешься, веселишься, а тут бац, и все. Сын сейчас боится спать, говорит, что сегодня не уснет. Так напугался.

Напомним, 14 июня около 18.00 на Гусинобродском шоссе взорвалась газовая АЗС. Сначала был дым, а потом в небо поднялось огромное пламя, и прогремел взрыв, а потом еще несколько. Люди, находившиеся в это время на улице получили серьезные ожоги.

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