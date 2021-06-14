Мэр Анатолий Локоть прибыл на место ЧП с взорвавшейся на Гусинобродском шоссе заправкой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прибыл на место ЧП с взорвавшейся заправкой на Гусинобродском шоссе.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прибыл на место ЧП с взорвавшейся заправкой на Гусинобродском шоссе. Сейчас там еще продолжают работать спецслужбы.

— На Гусинобродском шоссе произошло масштабное возгорание газозаправочной станции, есть пострадавшие. Нахожусь на месте ЧП. Сотрудники МЧС делают всë возможное для ликвидации пожара. Сейчас главное — остановить распространение огня и сберечь человеческие жизни, — сообщил градоначальник на своей странице Вконтакте.

Сотрудники МЧС сообщили, что сейчас пожар на заправке уже был локализован. По оперативной информации, погибших нет. Пострадали в результате ЧП шесть человек, двое из которых — сотрудники МЧС. В ожоговый центр, по предварительной информации, было доставлено четыре человека.

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