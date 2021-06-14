Областная прокуратура проводит проверку после взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Фото: Евгений КОЧКИН\Ксения ПОЛТОРАНИНА

Областная прокуратура проводит проверку после взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Напомним, ЧП произошло на Гусинобродском шоссе, около шести часов вечера. Сначала на станции начался пожар, а потом произошло несколько взрывов разной интенсивности. По предварительной информации, погибших в результате случившегося нет. Пострадал, как минимум, 21 человек. Двое из пострадавших — сотрудники МЧС. Сейчас открытое горение на месте ЧП уже ликвидировано, но спасатели продолжают работать на месте.

— Прокуратурой Новосибирской области с участием специалистов Ростехнадзора организована масштабная проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех автогазозаправочных станциях области, — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, в обстоятельствах случившегося разбираются сейчас также следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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