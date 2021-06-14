Во время взрыва на новосибирской заправке 14 июня 2021 года пострадал 9-летний мальчик.
Фото: Евгений КОЧКИН
Во время взрыва на заправке на Гусинобродском шоссе, 60 в Новосибирске пострадал девятилетний мальчик. Ребенка доставили в Новосибирскую областную клиническую больницу.
— Несовершеннолетнего пациента госпитализировали в ожоговое отделение в состоянии средней степени тяжести. Он получает всю необходимую помощь, — рассказала КП-Новосибирск главный врач Станции скорой помощи Ирина Большакова.
Напомним, в больницу поступили еще 17 человек, 6 из них попали в реанимацию. Врачи предполагают, число пострадавших может вырасти.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП на АЗС пострадали двое сотрудников МЧС, которые первые прибыли на место происшествия. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.
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