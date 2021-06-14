В Новосибирске из-за взрыва на заправке перекрыли Гусинобродское шоссе.
Фото: Евгений КОЧКИН
В понедельник, 14 июня, в Новосибирске произошло крупное ЧП — взорвалась заправка на Гусинобродском шоссе, 60. Перед пожаром прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадало 4 человека. Из-за ЧП само Гусинобродское шоссе перекрыли.
— Улица ГБШ перекрыта: в настоящий момент въезды на ТЦ «Дружба» до улицы Доватора. Автомобилистам нужно искать альтернативные пути объезда. Также перекрыты трамвайные пути, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные. По их данным, на заправке продолжаются взрывы. В настоящий момент известно о четырех пострадавших — они получили ожоги, их доставят в ожоговой центр.
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