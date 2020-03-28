Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 марта 2020 года: началось строительство инфекционных больниц и закупка аппаратов ИВЛ
По последним данным на утро 28 марта официально выявлено пять человек, у которых диагностировали коронавирус в Новосибирске, еще более 5,2 тысяч человек находятся на карантине – это те, кто контактировал с больными или недавно прилетел из-за границы.
- Снят с наблюдения в настоящий момент 1481 житель региона, - сообщает оперативный штаб Новосибирской области.
К выписке готовят и первую госпитализированную с коронавирусом пациентку. Напомним, она привезла коронавирус в Новосибирск из Парижа. Сейчас женщина почти здорова. Ее планируют выписать в начале следующей недели. Еще две пациентки переносят инфекцию относительно легко, а вот оставшиеся две женщины находятся в состоянии средней тяжести. Как рассказала главный врач Городской инфекционной больницы №1 Лариса Позднякова, одна из зараженных имела признаки коронавирусной пневмонии – но идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает. Среди детей в Новосибирской области случаев заражения нет, подчеркнула инфекционист.
Министр здравоохранения рассказал о мерах против коронавируса в Новосибирске.
ТРОПИЧЕСКАЯ ПРОСТУДА
Четверо детей отдохнули в Таиланде, а когда вернулись в Новосибирск – попали в больницу с признаками ОРВИ. Всего врачи забрали 11 маленьких путешественников на анализы, они сейчас лежат в городской детской больнице №3. Дети в удовлетворительном состоянии, говорят в минздраве региона.
ДВЕ БОЛЬНИЦЫ ЗА МЕСЯЦ
Новосибирск получит две новые инфекционные больницы в кратчайшие сроки, чтобы создать запас коек для заразившихся. Первую модульную инфекционную больницу будет строить Минобороны РФ – все работы планируют завершить к концу апреля. Строительство больницы ведется круглосуточно. По словам Министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего таких центров будет 16 в каждом военном округе.
Вторая инфекционная больница появится на базе городской больницы №11 в Ленинском районе, об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Кроме того, областной минздрав докупает аппараты ИВЛ – заказали дополнительно 21 штуку.
«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
ПАССИВНЫЙ ЗАРАБОТОК НА ВИРУСЕ
Новосибирцы вправе сидеть предстоящую неделю, которую объявили нерабочей, дома и получать за это деньги (правда, есть и исключения по профессиям). Специалисты Минтруда разъяснили порядок оплаты для тех, кто будет выходным. Работодатели должны сохранить зарплату и начислить ее в обычном размере (не двойном, как писали некоторые ранее).
ПЕРЕНОС ЕГЭ И ОГЭ В ШКОЛАХ
Ученики старших классов могут выдохнуть – власти переносят даты сдачи выпускных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Единый государственный экзамен в Новосибирске будут сдавать с 8 июня, пока в обычной форме – за партой в классе, без телефонов и под наблюдением педагогов. Девятые классы начнут сдавать ОГЭ с 9 июня.
Новосибирскую блогершу госпитализировали с подозрением на коронавирус.
ВСЛЕД ЗА МАСКАМИ ИСЧЕЗ ПАРАЦЕТАМОЛ
В Новосибирских аптеках заканчивается парацетамол и хлоргексидин – горожане вслед за масками разбирают эти лекарства. Хлоргексидин используется для дезинфекции, а парацетамол –известное средство против температуры. Эти лекарства закупили из-за их дешевизны, более дорогие и эффективные аналоги есть на полках.
САМ СЕБЕ ВЕТЕРИНАР
Новосибирцы учатся лечить своих питомцев дистанционно – хотя ветклиники и зоомагазины будут работать следующую неделю в обычном режиме. Помимо огромного спроса на онлайн-консультации, врачам приходится бороться с фейками. Некоторые новосибирцы начинают верить, что собаки переносят коронавирус – и звонят врачам, даже не поискав верную информацию в интернете.
- Вал писем, сообщений и звонков — люди просят проконсультировать из дома, присылают фото. Похоже на безумие — некоторые боятся подхватить коронавирус от собак. В соцсетях кто-то распространяет дезинформацию, что собаки переносят болезнь, — рассказал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.
Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
В ПОЛИЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕЙТИ НА ПЕРЕПИСКУ
В полиции попросили сибиряков писать заявления через электронную почту, а не приходить на личный прием. Также письмо можно принести самому – и положить в почтовый ящик МВД РФ.
Тем временем центры и офисы МФЦ Новосибирской области приостанавливают прием и выдачу документов с 30 марта до 5 апреля. С 6 апреля прием заявителей в МФЦ будет идти только по предварительной записи.
ПОЗВОНИТЕ БАБУШКЕ
Студенты-социологи решили помочь одиноким пожилым людям пережить стресс из-за новостей про коронавирус. Для этого при НЭТИ волонтеры создали службу психологической помощи и открыли горячую линию. Участники проекта обещают звонить пожилым людям и спрашивать об их здоровье, а также давать советы по защите от риска эпидемии. Волонтерский центр работает с 26 марта. Позвонить специалистам можно по телефонам 8-923-244-37-57 или 304-84-84.
Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы
Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть - хантавирус? (подробнее).
Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе
Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»