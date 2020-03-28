Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 марта 2020 года: началось строительство инфекционных больниц и закупка аппаратов ИВЛ

По последним данным на утро 28 марта официально выявлено пять человек, у которых диагностировали коронавирус в Новосибирске, еще более 5,2 тысяч человек находятся на карантине – это те, кто контактировал с больными или недавно прилетел из-за границы.

- Снят с наблюдения в настоящий момент 1481 житель региона, - сообщает оперативный штаб Новосибирской области.

К выписке готовят и первую госпитализированную с коронавирусом пациентку. Напомним, она привезла коронавирус в Новосибирск из Парижа. Сейчас женщина почти здорова. Ее планируют выписать в начале следующей недели. Еще две пациентки переносят инфекцию относительно легко, а вот оставшиеся две женщины находятся в состоянии средней тяжести. Как рассказала главный врач Городской инфекционной больницы №1 Лариса Позднякова, одна из зараженных имела признаки коронавирусной пневмонии – но идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает. Среди детей в Новосибирской области случаев заражения нет, подчеркнула инфекционист.

Министр здравоохранения рассказал о мерах против коронавируса в Новосибирске.

ТРОПИЧЕСКАЯ ПРОСТУДА

Четверо детей отдохнули в Таиланде, а когда вернулись в Новосибирск – попали в больницу с признаками ОРВИ. Всего врачи забрали 11 маленьких путешественников на анализы, они сейчас лежат в городской детской больнице №3. Дети в удовлетворительном состоянии, говорят в минздраве региона.

ДВЕ БОЛЬНИЦЫ ЗА МЕСЯЦ

Новосибирск получит две новые инфекционные больницы в кратчайшие сроки, чтобы создать запас коек для заразившихся. Первую модульную инфекционную больницу будет строить Минобороны РФ – все работы планируют завершить к концу апреля. Строительство больницы ведется круглосуточно. По словам Министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего таких центров будет 16 в каждом военном округе.

Вторая инфекционная больница появится на базе городской больницы №11 в Ленинском районе, об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Кроме того, областной минздрав докупает аппараты ИВЛ – заказали дополнительно 21 штуку.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ПАССИВНЫЙ ЗАРАБОТОК НА ВИРУСЕ

Новосибирцы вправе сидеть предстоящую неделю, которую объявили нерабочей, дома и получать за это деньги (правда, есть и исключения по профессиям). Специалисты Минтруда разъяснили порядок оплаты для тех, кто будет выходным. Работодатели должны сохранить зарплату и начислить ее в обычном размере (не двойном, как писали некоторые ранее).

ПЕРЕНОС ЕГЭ И ОГЭ В ШКОЛАХ

Ученики старших классов могут выдохнуть – власти переносят даты сдачи выпускных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Единый государственный экзамен в Новосибирске будут сдавать с 8 июня, пока в обычной форме – за партой в классе, без телефонов и под наблюдением педагогов. Девятые классы начнут сдавать ОГЭ с 9 июня.

Новосибирскую блогершу госпитализировали с подозрением на коронавирус.

ВСЛЕД ЗА МАСКАМИ ИСЧЕЗ ПАРАЦЕТАМОЛ

В Новосибирских аптеках заканчивается парацетамол и хлоргексидин – горожане вслед за масками разбирают эти лекарства. Хлоргексидин используется для дезинфекции, а парацетамол –известное средство против температуры. Эти лекарства закупили из-за их дешевизны, более дорогие и эффективные аналоги есть на полках.

САМ СЕБЕ ВЕТЕРИНАР

Новосибирцы учатся лечить своих питомцев дистанционно – хотя ветклиники и зоомагазины будут работать следующую неделю в обычном режиме. Помимо огромного спроса на онлайн-консультации, врачам приходится бороться с фейками. Некоторые новосибирцы начинают верить, что собаки переносят коронавирус – и звонят врачам, даже не поискав верную информацию в интернете.

- Вал писем, сообщений и звонков — люди просят проконсультировать из дома, присылают фото. Похоже на безумие — некоторые боятся подхватить коронавирус от собак. В соцсетях кто-то распространяет дезинформацию, что собаки переносят болезнь, — рассказал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.

Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В ПОЛИЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕЙТИ НА ПЕРЕПИСКУ

В полиции попросили сибиряков писать заявления через электронную почту, а не приходить на личный прием. Также письмо можно принести самому – и положить в почтовый ящик МВД РФ.

Тем временем центры и офисы МФЦ Новосибирской области приостанавливают прием и выдачу документов с 30 марта до 5 апреля. С 6 апреля прием заявителей в МФЦ будет идти только по предварительной записи.

ПОЗВОНИТЕ БАБУШКЕ

Студенты-социологи решили помочь одиноким пожилым людям пережить стресс из-за новостей про коронавирус. Для этого при НЭТИ волонтеры создали службу психологической помощи и открыли горячую линию. Участники проекта обещают звонить пожилым людям и спрашивать об их здоровье, а также давать советы по защите от риска эпидемии. Волонтерский центр работает с 26 марта. Позвонить специалистам можно по телефонам 8-923-244-37-57 или 304-84-84.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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