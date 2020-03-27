Перенос ОГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников
Перенос ОГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: изменения в сдаче экзаменов коснутся не только учеников выпускных классов. Для 9-классников также была выбрана новая дата проведения тестирования.
— Согласно внесенным корректировкам, ученики 9 класса будут сдавать экзамены 9 июня, — пояснили КП-Новосибирск в центре мониторинга образования Новосибирской области.
В центре также отметили, что пока не поступало никаких распоряжений об изменении формата проведения экзаменов. Они пройдут в штатном режиме, только в другие даты.
Напомним, в Новосибирской области были перенесены даты проведения основного этапе ЕГЭ. Кроме того, ранее из-за угрозы коронавируса был отменен досрочный этап ЕГЭ.
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Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников
Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса — рассказываем, чего ждать выпускникам (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU