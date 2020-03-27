2020-03-27T15:41:06+03:00
Общество

Перенос ОГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Перенос ОГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса — рассказываем, чего ждать 9-классникам
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Для 9-классников также была выбрана новая дата проведения тестирования.Для 9-классников также была выбрана новая дата проведения тестирования.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Перенос ОГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: изменения в сдаче экзаменов коснутся не только учеников выпускных классов. Для 9-классников также была выбрана новая дата проведения тестирования.

— Согласно внесенным корректировкам, ученики 9 класса будут сдавать экзамены 9 июня, — пояснили КП-Новосибирск в центре мониторинга образования Новосибирской области.

В центре также отметили, что пока не поступало никаких распоряжений об изменении формата проведения экзаменов. Они пройдут в штатном режиме, только в другие даты.

Напомним, в Новосибирской области были перенесены даты проведения основного этапе ЕГЭ. Кроме того, ранее из-за угрозы коронавируса был отменен досрочный этап ЕГЭ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области отменили досрочный этап ЕГЭ: объясняем, чего ждать выпускникам

Эта мера связана с угрозой распространения коронавируса (подробнее).

Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса — рассказываем, чего ждать выпускникам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зарплату не убавят: в Минтруде прокомментировали заработок в нерабочую неделю
«Принесем еду и лекарства»: волонтерский центр «Единой России» открылся для помощи сибирякам на карантине
Перенос ОГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников
Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 27 марта 2020 года: под наблюдением врачей находится 5229 человек
В Новосибирске суд оставил под стражей адвоката, замешанного в деле экс-начальника отдела СКР
Нерабочая неделя в Новосибирске: как будут работать поликлиники с 28 марта по 5 апреля
«Он бил людей ножом, а подруга все подожгла»: сибиряки устроили кровавую бойню в гостях
Нерабочая неделя в Новосибирске: в Минтруде рассказали, как будет оплачиваться труд с 30 марта по 5 апреля
Стало известно, закроют ли санатории в Новосибирской области
В Новосибирске из-за угрозы коронавируса дополнительно купят 21 аппарат ИВЛ
В Новосибирске из-за угрозы коронавируса создадут госпиталь на 800 коек
В Новосибирске первую пациентку с коронавирусом в начале следующей недели отпустят домой
Летнее расписание в аэропорту "Толмачево": когда начнет действовать, что изменится
«Предложил 1500 тысячи рублей»: сибиряка будут судить за то, что пытался дать взятку полицейскому
Вернулись из Таиланда: В Новосибирске с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 ребенка
«Теперь там пробка»: в Новосибирске столкнулись троллейбус и автобус
«Остался только в шипучках»: в новосибирских аптеках раскупают парацетамол и антисептик
«Это мнимый героизм»: депутата возмутило, что ее коллеги пришли на заседание без масок
Стало известно, почему закрывается новосибирский автовокзал на Красном проспекте
Сидите дома: из-за угрозы коронавируса в полиции попросили новосибирцев не приходить
Стало известно, где будет ждать суда мужчина, напавший с ножом на цветочницу