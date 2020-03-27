«Работаем круглосуточно»: в Новосибирской области построят модульную инфекционную больницу

27 Март 2020 2020-03-27T05:28:14+03:00

Она будет предназначена для военных, зараженных коронавирусом

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В Новосибирской области появится модульная инфекционная больница. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании правительства в четверг, 26 марта. Возведение больницы началось 20 марта. Все работы планируется завершить в течение месяца. Больница должна быть готова 30 апреля.

Работы не прекращаются ни на минуту, даже ночью. К ним привлекли железнодорожные и инженерные войска. В Сибири будет две такие больницы.

— Всего таких центров будет 16 в каждом военном округе. На сегодняшний день в нем задействовано почти 3 тысячи человек, 750 единиц техники, — рассказал министр на совещании.

Известно, что они будут предназначены для оказания помощи военным. Как сообщил министр обороны, пока среди военнослужащих заболевших нет.

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