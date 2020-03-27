Нерабочая неделя в Новосибирске: в Минтруде рассказали, как будет оплачиваться труд с 30 марта по 5 апреля

27 Март 2020 2020-03-27T12:33:31+03:00

Нерабочая неделя в Новосибирске продлится с 30 марта по 5 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нерабочая неделя в Новосибирске — рассказываем, что будет с зарплатой

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Нерабочая неделя в Новосибирске продлится с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщил в своем обращении к населению президент Владимир Путин. Рассказываем, как будет оплачиваться труд в эти дни.

Министерство труда сообщает, что эти нерабочие дни должны непременно подразумевать сохранение за работниками заработной платы, которую работодатели должны начислить в обычном размере. Повышенная оплата в данном случае не являются выходными или праздничными днями. В число дней отпуска этот период также включаться не будет, — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Кроме того, в Минтруде напомнили, что на следующей неделе продолжат свою работу структуры жизнеобеспечения, больницы и аптеки, магазины, банки, транспорт, государственные и муниципальные служащие.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывали, как будет работать в нерабочую неделю транспорт и метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU