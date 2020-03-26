Нерабочая неделя в Новосибирске: как будет работать метро с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Нерабочая неделя в Новосибирске с 28 марта по 5 апреля 2020 года внесла свои коррективы в работу транспорта: публикуем, как будет работать метро в Новосибирске.
Новосибирцам придется запастись терпением: поезда будут ходить раз в 6-14 минут. Информация о новом графике работы появилась на официальном сайте метро.
Ленинская линия:
с 06:00 до 07:00 – 8-14 минут
с 07:00 до 19:00 – 6 минут
с 19:00 до 21:00 – 7 минут
с 21:00 до 22:00 – 8 минут
с 22:00 до 24:00 – 10-12 минут
Дзержинская линия:
с 06:00 до 07:00 – 9-14 минут
с 07:00 до 20:00 – 6 минут
с 20:00 до 22:00 – 8 минут
с 22:00 до 24:00 – 13-14 минут
Напомним, 25 марта следующая неделя, с 28 по 3 марта, была объявлена нерабочей, чтобы предотвратить распространение коронавируса по России. КП-Новосибирск писал, как в это время будет ходить общественный транспорт.
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