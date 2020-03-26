26 Март 2020 2020-03-26T12:17:44+03:00

Нерабочая неделя в Новосибирске: как будет работать метро с 28 марта по 5 апреля 2020 года

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Нерабочая неделя в Новосибирске с 28 марта по 5 апреля 2020 года внесла свои коррективы в работу транспорта: публикуем, как будет работать метро в Новосибирске.

Новосибирцам придется запастись терпением: поезда будут ходить раз в 6-14 минут. Информация о новом графике работы появилась на официальном сайте метро.

Ленинская линия:

с 06:00 до 07:00 – 8-14 минут

с 07:00 до 19:00 – 6 минут

с 19:00 до 21:00 – 7 минут

с 21:00 до 22:00 – 8 минут

с 22:00 до 24:00 – 10-12 минут

Дзержинская линия:

с 06:00 до 07:00 – 9-14 минут

с 07:00 до 20:00 – 6 минут

с 20:00 до 22:00 – 8 минут

с 22:00 до 24:00 – 13-14 минут

Напомним, 25 марта следующая неделя, с 28 по 3 марта, была объявлена нерабочей, чтобы предотвратить распространение коронавируса по России. КП-Новосибирск писал, как в это время будет ходить общественный транспорт.

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