2020-03-25T18:26:22+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Новосибирске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Впереди - нерабочая неделя в Новосибирске: в мэрии объяснили, как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
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Метро тщательно обрабатывают, чтобы избежать заражения.Метро тщательно обрабатывают, чтобы избежать заражения.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Уже через три дня начнется нерабочая неделя в Новосибирске, и корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Об этом рассказали в мэрии города.

- Транспорт будет работать по графику выходного дня: какое именно количество составов выйдет на линию, еще уточняется, - пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

С 28 марта по 5 апреля не уйдет на каникулы и метрополитен:

- Метро продолжит работать: график на данный момент разрабатывается, - рассказали КП-Новосибирск в метрополитене.

Напомним, 25 марта стало известно о пятой заболевшей в Новосибирске: женщина заразилась, когда была в Великобритании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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