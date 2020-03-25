Нерабочая неделя в Новосибирске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Уже через три дня начнется нерабочая неделя в Новосибирске, и корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Об этом рассказали в мэрии города.
- Транспорт будет работать по графику выходного дня: какое именно количество составов выйдет на линию, еще уточняется, - пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.
С 28 марта по 5 апреля не уйдет на каникулы и метрополитен:
- Метро продолжит работать: график на данный момент разрабатывается, - рассказали КП-Новосибирск в метрополитене.
Напомним, 25 марта стало известно о пятой заболевшей в Новосибирске: женщина заразилась, когда была в Великобритании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ночная чистка: как новосибирское метро «протирают» от коронавируса
Каждую ночь четверо человек моют все вагоны раствором хлорки, но и это еще не все: много фото - в нашем репортаже (подробнее).
Коронавирус не проедет: у водителей измеряют температуру, а троллейбусы моют с хлоркой
Насколько безопасно ездить в общественном транспорте, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск (подробнее).
Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе
Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом
Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU