Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

27 Март 2020 2020-03-27T15:26:42+03:00

Рособрнадзор объявил о том, что было принято решение о переносе основного этапа государственных экзаменов. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: рассказываем о новых датах сдачи экзаменов. О том, как и когда пройдут экзамены для старшеклассников КП-Новосибирск рассказали в центре мониторинга образования Новосибирской области.

— Рособрнадзор объявил о том, что было принято решение о переносе основного этапа государственных экзаменов в 2020 году. Для 11 класса экзамены начнутся 8 июня, — пояснили КП-Новосибирск в центре мониторинга. — В настоящий момент по изменению формы проведения экзаменов никаких изменений не предвидится. Мы также работаем с базами, подбираем преподавателей и так далее. Единственное, что корректируется — это время проведения.

Напомним, ранее в Новосибирской области из-за угрозы коронавируса был отменен досрочный этап ЕГЭ. Об этом сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU