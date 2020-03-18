В Новосибирской области отменили досрочный этап ЕГЭ: объясняем, чего ждать выпускникам

18 Март 2020 2020-03-18T11:00:39+03:00

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На своем официальном портале министерства образования Новосибирской области сообщило о том, что досрочный этап ЕГЭ перенесут на лето, пробной попытки не будет. Конкретно, экзамены планируют провести с 25 мая по 29 июня. Причина таких изменений — угроза коронавируса. Минобр ссылается на то, что таково распоряжение Роспотребнадзора.

— В условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции сроки проведения Единого государственного экзамена и Государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования для лиц, заявившихся на участие в досрочный период, переносятся на период с 25 мая по 29 июня, — говорится в сообщении.

Напомним, с 18 марта все новосибирские школьники раньше времени отправлены на каникулы. Предварительно, они продлятся до 1 апреля, но возможно, что отдых у детей могут продлить.

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ИСТОЧНИК KP.RU