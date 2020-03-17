В минздраве прокомментировали слухи о зараженных коронавирусом студентах НГУ и детях в поселке Кольцово

17 Март 2020 2020-03-17T10:30:03+03:00

В минздраве опровергли информацию о первых зараженных коронавирусом в Новосибирске. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В министерство здравоохранения Новосибирской области во вторник, 17 марта, обнародовали официальные данные о зараженных коронавирусом.

На сегодня 583 жителя — на карантине. Они вернулись из стран, где есть заболевшие коронавирусом. В минздраве подчеркивают, что у них нет признаков ОРВИ. Это мера в большей степени перестраховка.

С признаками ОРВИ в инфекционной больнице находятся 18 человек, у семерых — тесты отрицательные, а 11 — ждут результаты.

Детей с признаками ОРВИ, побывавших недавно в странах, где распространен коронавирус, нет.

— Распространяемая в мессенджерах информация о зараженных коронавирусом студентах НГУ и детях в поселке Кольцово не соответствует действительности. В настоящий момент в Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, — отметили в минздраве.

Напомним, сейчас врачи разыскивают пассажиров рейса «Москва-Новосибирск», на борту которого летели двое кемеровчан, зараженных коронавирусом. Диагноз подтвердился, когда они приехали в Кемерово. Всего в самолете было 56 жителя Новосибирска. Часть из них нашли по прописке, но есть те, кого до сих пор не поместили на карантин. Их просят обратиться в поликлинику или позвонить по телефону 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU