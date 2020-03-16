56 новосибирцев летели с зараженными коронавирусом кемеровчанами: некоторые до сих пор ходят по улицам

16 Март 2020 2020-03-16T10:13:52+03:00

Не всех пассажиров удалось установить, сейчас их разыскивают медики и специалисты Роспотребнадзора

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В Новосибирской области, по данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова, из-за регистрации двух случаев коронавируса в соседней Кемеровской области «немедленно начаты мероприятия в отношении контактных лиц, прибывших с заболевшими на рейсе №1462 7 марта 2020 года «Москва-Новосибирск».

— Установлены сведения в отношении 56 граждан, жителей Новосибирска. В субботу и воскресенье по адресам выходили медицинские работники. Всем им надо будет пройти карантин 14 дней. Также будут выявляться признаки ОРВИ. На сегодня таких пациентов нет, все находятся на карантине. Продолжается работа. Не все пассажиры, летевшие рейсом, которые должны проживать по адресам были определены. Продолжается работа, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Коронавирус признан особо опасным заболеванием. Из числа тех новосибирцев, кто поступал в стационары с признаками ОРВИ, ни у одного диагноз коронавируса не подтвердился. Всего в стационаре было обследованы 49 новосибирцев, прилетевших из стран, которые входят в список, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU